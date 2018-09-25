Абхазия в сквере: арт-фестиваль "Прогулка по набережной" состоялся в Сухуме

VI Международный молодежный арт-фестиваль "Прогулка по набережной", организованный Минкультуры Абхазии совместно с Национальной библиотекой, открылся в Сухуме во вторник 25 сентября. Что представили жителям и гостям Абхазии, какие экспонаты привлекли их внимание, читайте в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Для детей и на храм

В холле Национальной библиотеки Абхазии корреспонденты Sputnik ожидали увидеть всякое, но только не детей в военной форме, бегающих сломя голову с игрушечными автоматами в руках. Это были воспитанники сухумского детского сада "Родничок", которые открыли концертную программу VI Международного молодежного арт-фестиваля "Прогулка по набережной" постановкой о войне.

Этот арт-фестиваль, призванный привлечь молодежь в библиотеки и привить им любовь к чтению, посвящен юбилею Победы в Отечественной войне народа Абхазии. На нем были представлены работы семи тематических площадок: "Территория литературы и библиотек", "Музейная территория", "Территория визуального искусства и национальных ремесел", " Территория моды, танца и музыки", "Территория спорта", "Детская площадка", "Территория национальных общин". К ним присоединились общественные и благотворительные организации.

© Sputnik / Томас Тхайцук Арт фестиваль "Прогулка по набережной"

Кто-то коротал время за игрой в шахматы или пинг-понг, дети рисовали мелом на асфальте разные картинки с надписью "С Днем Победы", другие долго задерживались у огромной полки с книгами.

Гостью из Москвы Светлану привлек стенд под названием "Многоликая Абхазия", где были вывешены десятки черно-белых снимков, на которых изображены представители различных общин страны, лидеры республики в разные периоды истории, знаменитые гости, военные и политические деятели.

Светлана призналась, что не первый год посещает Абхазию, и ей посчастливилось во второй раз посетить этот фестиваль.

"У вас очень интересное творчество. Дети замечательно поют и танцуют. Мы приехали во второй раз, и нам очень нравится", — поделилась впечатлениями гостья не только об инсталляциях, но и праздничном концерте.

© Sputnik / Томас Тхайцук Арт фестиваль "Прогулка по набережной"

Посмотреть на экспонаты выставок приехали из всех уголков Абхазии. Ученице адзюбжинской школы Лере тоже понравился стенд "Многоликая Абхазия", он понравился ей тем, что фотографии были не по-привычному яркие, а старые.

В Ткуарчале планируют построить храм в честь Святого великомученика Евстафия Апсильского в память о защитниках этого города-героя. Сбор средств был объявлен в июне 2018 года. На арт-фестивале в Сухуме у желающих внести свою лепту в это дело и приобрести церковную продукцию такая возможность была.

"Здесь часть церковной утвари, которая была привезена для марафона на строительство храма, другую часть предоставила церковная лавка Сухума. Конечно, люди интересуются, покупают, но не могу сказать, что активно. Нас особенно радует то, что храм уже узнают, как только видят на картинках", — рассказала член инициативной группы по строительству храма в Ткуарчале Эсма Хагба.

По словам Хагба, одна из самых ценных работ, представленных на выставке-продаже, это иконы Евстафия Апсильского на доске из липы, сделанные по специальному заказу в Москве.

© Sputnik / Томас Тхайцук Арт фестиваль "Прогулка по набережной"

Первая в истории икона была написана воском, отметила Эсма и взяла в руки икону Святого чудотворца Спиридона Тримифунского, которая тоже сделана из воска. Она выдерживает до +45 градусов, заверила Эсма.

Фонд "Агухалалра" при Абхазском госуниверситете помогает Благотворительному фонду "Ашана" собрать средства на лечение тяжелобольных детей из Абхазии. Волонтер Шаризан Шакая настолько умело разрекламировала "магниты милосердия", что корреспондент Sputnik не смог отказать себе в удовольствии приобрести парочку с изображением родной Гудауты и молодой пары в абхазских традиционных костюмах.

Сотрудники Международного фонда "Апсны" представили на фестивале свою печатную продукцию, буклеты с подробной информацией об Абхазии на абхазском, русском, турецком, английском и арабском языкам.

"Есть книги, выпуск которых поддержал наш фонд. В частности, книги, написанные на турецком языке и переведенные на абхазский и наоборот. Вся эта печатная продукция популяризирует нашу республику и дает возможность нашей диаспоры за рубежом получить информацию об Абхазии", — отметил заместитель президента фонда "Апсны" Максим Гвинджия.

Он добавил, что их стендом заинтересовалось немало посетителей арт-фестиваля.

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В память о героях

"Живое слово" – так назывался конкурс среди учеников школ Абхазии, организованный Национальной библиотекой Абхазии. Школьники громко и с выражением читали стихотворения на абхазском языке, посвященные войне и героям страны. Лучших жюри награждало грамотами и школьными принадлежностями.

Народу Абхазии за всю свою историю часто приходилось брать в руки оружие и защищать Родину. Некоторые виды средневекового огнестрельного и холодного оружия, а также датируемые XIX веком, были представлены в одной из инсталляций.

© Sputnik / Томас Тхайцук Арт фестиваль "Прогулка по набережной"

Старший научный сотрудник отдела этнологии Государственного музея Абхазии Инга Шамба показала кремневые ружья, саблю и кинжалы, вывешенные на большом стенде. Рядом стоял другой стенд с копиями средневекового оружия, сделанным по образцам, найденным во время археологических раскопок. Но среди них был один настоящий экспонат – это потертый временем арабский щит с орнаментами.

"Обратите внимание на седло. Это настоящее абхазское седло с интересной историей. Им пользовался в съемках актер Томас Кокоскир, сыгравший одну из главных ролей в фильме "Белый башлык". Принадлежало это седло семье Тания, которая передала его в наш музей", — сказала Шамба.

От этого стенда не отходила детвора. Будущие защитники родины интересовались оружием и внимательно их рассматривали. Девочки с легкой завистью фотографировались на фоне белого национального женского костюма.

Литературно-мемориальный дом-музей имени Дмитрия Гулиа представил на фестивале тематические стенды, посвященные 25-летию Победы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Арт фестиваль "Прогулка по набережной"

"На первом стенде вы видите фотографии, на которых запечатлены погибшие на войне, единственные сыновья наших известных писателей, поэтов, ученых. На втором – снимки знаковых фигур, добывших Победу для всей нашей страны", — рассказала директор музея Светлана Корсая.

Она отметила, что экспонаты музея имени Дмитрия Гулиа выставляются на этом арт-фестивале третий год подряд, и это уже стало традицией.