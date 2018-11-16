Мурадов о соглашении между Абхазией и Крымом: предусматривает конкретные действия

Первое заседание совместной комиссии Кабинета Министров Абхазии и Совета Министров Крыма по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству состоялось в Сухуме в пятницу 16 ноября.

СУХУМ, 16 ноя - Sputnik, Бадри Есиава. Охвачены практически все вопросы взаимодействия между Абхазией и Крымом в рамках работы совместной комиссии двух республик, рассказал журналистам зампредседателя Совета Министров Крыма Георгий Мурадов в пятницу 16 ноября.

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"Мы привезли специалистов, руководителей министерств и ведомств по всем этим направлениям. Утвержден большой трехлетний план работы на 2019-2021 годы, который предусматривает работу в сфере торговли, промышленности, сельского хозяйства, культуры, образования, молодежи, спорта – все отрасли, затрагивающие жизнь людей", - подчеркнул Мурадов.

Он добавил, что этот план на 12 страницах – не общее рамочное соглашение. Он предусматривает конкретные действия, результаты от которых, уверен зампред Совета Министров Крыма, будут видны уже в первый год реализации плана.

В части, касающейся сферы торговли, ожидается повышение объемов поставок из Абхазии в Крым сырья на строительство железной дороги и федеральной трассы. Обсуждался вопрос поставок абхазских минеральных вод и агропродукции.

Крымчан интересует сотрудничество в сфере торгово-промышленных товаров, отметил Мурадов и добавил, что в Крыму функционирует немало предприятий, производящих бытовую технику, сварочную аппаратуру, необходимые для железных дорог детали, маломерные и крупногабаритные суда, химию.

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Члены совместной комиссии не ограничились только вопросами торговли и экономики. По словам Георгия Мурадова, была затронута тема общечеловеческих отношений, которые сложились между Абхазией и Крымом на протяжении многих веков.

"Поэтому мы говорили о вопросах сохранения культурного наследия, продолжения сотрудничества в сфере археологических раскопок. Мы вчера посетили абхазский Русский театр, и я хочу выразить восхищение вашими актерами. Ребята молодые, талантливые – они зажигали зал, и я восторгаюсь вашими зрителями, которые поддерживали актеров", - сказал Мурадов и сообщил, что была достигнута договоренность об обмене творческими коллективами.

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Крым и Абхазия находятся под давлением санкций со стороны Запада, что напрямую влияет на развитие спорта. Но это, уверен Мурадов, лишь подталкивает две республики в выстраивании тесного взаимодействия "на зависть международному сообществу".

Организация морского сообщения между Гагрой и Ялтой обсуждается, проинформировал зампредседателя Совета Министров Крыма, но предстоит еще решить вопросы с подбором судов и финансовые проблемы для обеспечения этого маршрута.

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На сегодняшний день, морское сообщение между Абхазией и Крымом – самый короткий путь, считает Мурадов и выражает надежду, что он в будущем станет еще короче благодаря открытию аэропорта в Абхазии.