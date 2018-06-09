Вся правда об Абхазии: блогеры из Крыма не поверили своим глазам

Блогеры из Крыма Алена Бардовская и Виктор Петровский не ограничились одними роликами об их отдыхе в Гагре и выложили еще несколько обзорных видео о путешествии по Рицинскому реликтовому национальному парку и Пицунде.

Какая мечта исполнилась у Бардовской в Абхазии, и какое место порекомендовал посетить Петровский, а также чем им помешали коровы, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Семейное путешествие по Абхазии блогеров из Крыма продолжилось в Рицинском реликтовом национальном парке. Джиппинг от Гагры и до озера Рица с посещением Гегского водопада им обошелся всего в полторы тысячи рублей на человека.

Под "Уари да-да" звезд абхазской эстрады Анатолия Алтейба и Ильды Кучуберия они въехали в красочное Бзыбское ущелье и поднялись к развалинам Бзыбского храма-крепости, построенного в X веке.

Супруга блогера Анна внимательно изучила каменные стены и предположила, что кладка сделана из бута, но на самом деле они сложены из булыжников на известковом растворе.

Дальше путь к озеру лежал через живописные каньоны, по правую сторону от которых туристов "сопровождала" бурлящая река Бзыбь.

Гегский водопад встретил гостей во всей красе прохладными брызгами потоков воды. Утомленный солнцем Виктор Петровский нашел здесь свое "спасение".

"Вот это мощь. Всем рекомендую посетить это место. Виктор Юрьевич просто так ничего не порекомендовал бы", — посоветовал блогер.

"Что-то с чем-то", – потеряла дар речи в попытках описать водопад Алена Бардовская.

Гости Абхазии не отказали себе в удовольствии испытать экстремальные ощущения и прокатиться на "тарзанке", рассекая воздуха над рекой Бзыбь. Смелость проявили как взрослые, так и дети.

Дальше туристов из России ждало окутанное необычными легендами и красочными пейзажами Голубое озеро, температура которого круглый год не превышает десяти градусов. Холодное природное чудо заворожило крымчан и вызвало у них массу приятных впечатлений, которыми они щедро делились со своими подписчиками.

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А скалы Юпшарского каньона, которые нависли над дорогой, ведущей к Рице, показались путешественникам сплошными стенами. И снова восторг и удивление.

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Поразительная Рица

У туристов на природе разыгрался сильный аппетит. Они не выдержали и остановились в одном из ресторанов национальной кухни всего в нескольких километрах от главного озера Абхазии.

К обеду подали жареную форель и уху из нее же, салаты, ачашв "лодочку", асыдзбал (соус из алычи — ред.), домашний компот и "комплимент" от заведения — абхазское белое вино.

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Утолив голод и набравшись сил, крымчане наконец доехали до пункта назначения – величественного озера Рица, которое расположено на высоте почти одного километра над уровнем моря у подножья трех гор — Ацетук, Пшегишха и Агепста.

© Sputnik Томас Тхайцук Катамараны на озере Рица.

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Изумленная Бардовская подробно "отчиталась" перед своими подписчиками о характеристиках озера и, держа на руках дочь Мию, сделала признание.

"Мы учили в детстве песню о Рице, и я мечтала ее увидеть. Кто-то мечтает о Гималаях, кто-то об Эвересте, а я мечтала посетить Рицу и Байкал. Один пункт выполнен, и это здорово!" — призналась Бардовская.

Блогер Петровский решил, что слова здесь излишни и просто запустил в небо квадрокоптер. Лучше один раз увидеть.

"Камнетерапия" и мандариновый сок в Пицунде

Позже, неспешно прогуливаясь по набережной курорта Пицунды, блогеры и их домочадцы рассуждали о ценах в Абхазии, подсчитывали — выгодно здесь отдыхать или нет.

© Sputnik Томас Тхайцук Отдых туристов в Абхазии

По их данным, гостиничный номер в Пицунде с трехразовым питанием им обошелся по одной тысяче рублей с человека, и это, резюмировали туристы, выгодно.

"Однозначно, выгоднее бронировать номер с питанием, чем готовить самому или питаться в столовых. К тому же, экономишь время", — отметила Анна.

Бардовская обратила внимание на чистые и благоустроенные пляжи, наличие раздевалок, пляжных зонтов и лежанок, но самое главное, подчеркнула она, территория охраняется.

Какой же отдых в Абхазии без солнечных ванн. Отказать себе в таком "релаксе" крымчане не могли.

© flickr.com / Vyacheslav Argenberg Пляж Пицунды. Архивное фото.

"А это у вас камнетерапия что ли? А это помогает от съеденных полрюкзака конфет?" — подшучивал Виктор Петровский над своими спутницами, которые обложились теплыми камнями на пляже.

Море морем, но обед по расписанию. Путешественники были шокированы ассортиментом обеденных блюд, которые им предложили в гостинице. Меню состояло из национальной кавказской кухни, русской и европейской, но больше всего крымчан поразил натуральный мандариновый сок.

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"Чувствуете, как витаминчики пошли по телу? Класс!" — смаковал вкус абхазского "нектара" Петровский.

Свое мнение об Абхазии, о местных гаишниках, безопасности на дорогах высказала в своем блоге "Вся правда об Абхазии " Анна Ярко. По ее мнению, с тех пор, как в республике запустили "горячую линию", которой могут воспользоваться все водители, не согласные с решением инспектора, передвигаться для туристов по дорогам Абхазии стало комфортнее.

© Sputnik / Томас Тхайцук Скот на дороге

Коровы на дорогах – вот что, по мнению Ярко, больше всего напрягает, и поэтому надо быть максимально аккуратным за рулем.

Жителей Абхазии она назвала максимально тактичными и вежливыми людьми. По крайней мере, подчеркнула она, с хамством или же грубостью со стороны местных жителей за весь свой отпуск Анна не столкнулась. Поэтому утверждения некоторых подписчиков о негостеприимстве Абхазии ей непонятны.