Посвящение в тайну: праздник Ажьырныхуа своими глазами

Корреспондент Sputnik Абхазия впервые побывала на празднике Ажьырныхуа, который отметили в селе Бамбора в ночь на 14 января. О том, как она впервые стала свидетелем жертвоприношения Богу, о традициях и запретах, читайте в репортаже.

Асмат Цвижба, Sputnik

Кузни ажьира есть далеко не у всех в Абхазии, участвовать в праздновании Ажьырныхуа мне не доводилось. Когда мне выпало такое задание, я с удовольствием напросилась в гости к подруге в семью Чкуан из села Бамбора.

Женское дело

Подготовка к празднику Ажьырныхуа (День сотворения мира- ред.) начинается с раннего утра. Хозяйка дома Инга Дочия в первую очередь приступает к приготовлению теста для традиционных ачашв (сырных пирогов - ред.). Их к праздничному столу готовят немало, но особое значение придают тем, что делаются специально на каждого члена семьи. Всего их семь штук.

© Sputnik / Асмат Цвижба Празднование Ажьырныхуа в селе Бамбора

Впервые Инга начала праздновать Ажьырныхуа после замужества. В семье Александра Чкуан свекровь научила невестку всем правилам и обрядам.

"В нашей семье нет ажьира (кузни-ред.), поэтому мы не отмечали праздник таким образом. Практически всем обрядам меня научила свекровь, а теперь уже я передаю эти знания молодому поколению. Вот сейчас вы видите, как мы делаем ачашв на каждого члена семьи, также женщины делают свечи из воска. Их тоже будет семь", - рассказала она.

В этом году приготовление ачашв для обряда поручили самой молодой девушке в семье - Милане. Первый "блин" не вышел комом.

Семья приносит в жертву семь петухов. Перед обрядом мужчины читают молитву: "Анцәа илԥха ҳамазааит (О, Всевышний, не отводи свой взор от нас)", - произносит Александр Чкуан.

Важный атрибут - ореховые палочки. На них нанизываются печень и сердца жертвенных животных.

© Sputnik / Асмат Цвижба Празднование Ажьырныхуа в селе Бамбора

Запреты и семейные традиции

Семья Чкуан празднует Ажьырныхуа уже более 100 лет. Впервые традицию заложил их прадед и передал ее внукам и правнукам. Сегодня главную молитву у ажьира читает старший брат в семье 63-летний Заур Чкуан. Свой первый обряд у кузни он провел в 32 года, после смерти отца.

"Специально чему-то меня не обучали. Я видел, как проводили обряд мой дедушка, а затем и отец и перенял все знания у них. После смерти отца, я как самый старший произношу главную молитву у ажьира, а после меня обряд будет проводить мой младший брат. И так по старшинству, по мужской линии",- объяснил он.

По словам Заура, к ажьира могут идти все представители рода, кроме замужних женщин, так как они уже считаются членами другой семьи. Тем не менее, на самом празднике женщины присутствовать могут. Они молятся Богу за пределами кузни или в доме.

"Но к примеру, моя своячница совершает ритуал у себя дома. Она также готовит ачашв и режет петуха. Вечером произносит молитву. Также поступила и племянница. В первый год ее замужества она отпраздновала Ажьырныхуа с нами, мы объяснили ей все тонкости и обычаи праздника. В этом году она уже самостоятельно празднует его в новом доме", - объяснила Инга.

Пока старшие в семье рассказывали о правилах и традициях праздника во дворе уже собралась вся мужская часть рода. Это значит, что пришло время приносить в жертву быка, объяснил Заур.

"У каждого рода свои традиции. Кто-то считает, что в этот день в жертву нужно приносить козленка, другие настаивают, что он должен быть исключительно белым. Наш прадед изначально заложил традицию приносить в жертву Богу быка. С тех пор мы каждый год так и делаем",- добавил он.

Младшие мужчины тщательно наточили ножи, но доверили ритуал старшему дяде. Второй из братьев Чкуан прочитал молитву над жертвенным животным и ловко справился с делом. Зрелище не для слабонервных.

Никакого "перекура". Уже через несколько минут мужчины снимали шкуру с туши быка, а мясо отправляли в большой котел на костре. Печень и сердце быка на ореховой палке также будет отнесено в ажьиру.

© Sputnik / Асмат Цвижба Празднование Ажьырныхуа в селе Бамбора

Чужие, как свои

К вечеру все готово для ритуала. В доме Чкуан собрались племянники и племянницы, которые принесли свои ачашв, сердце и печень петухов на ореховой палке. Самому младшему в семье всего четыре месяца. Это первый праздник Ажьырныхуа для маленького Сандро Чкуан.

Перед выходом все моют руки и лицо, старший Чкуан забирает все жертвенные атрибуты и предупреждает, чтобы никто ничего не забывал, возвращаться нельзя. На кузню отправляются все члены семьи, забирают даже малышей, но в карман кладут им дольку чеснока - от сглаза.

Обычно к ажьира не подпускают чужих людей, но по всем канонам гостеприимства старшие рода Чкуан настояли, чтобы я присутствовала при ритуале и увидела весь процесс воочию.

"Если человек пришел в дом с хорошими намерениями и доброжелателен, то в этом нет ничего плохого. Проходи, будешь нашей гостьей",- настояли мужчины.

Заур Чкуан поставил свечи по числу членов семьи вокруг молота и зажег их. После этого встав лицом к востоку, со стаканом вина в одной руке и палкой с сердцем и печенью быка в другой прочитал молитву. Заур попросил Бога защитить семью от несчастий и оберегать от невзгод.

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После него молитву по старшинству произнесли все члены семьи. Подняли тост и за гостью. Часть ачашв, жертвенное мясо и ореховые палки оставляют в кузне.

© Sputnik / Асмат Цвижба Празднование Ажьырныхуа в селе Бамбора

Простоять под ажьира члены семьи должны до того момента, пока не сгорят все свечи. После они возвращаются в дом, где хозяйки уже накрыли праздничный стол и поздравляют друг друга с праздником "Чаанбзиала!"

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Утром 14 января хозяин дома собирает плющ и прикрепляет ветку над порогом дома.

"Это оберег от сглаза. Если первый человек в праздник зайдет с плохими намерениями и помыслами, то плющ поможет. А человека с добрыми намерениями мы всегда ждем в нашем доме. Но ведь не всегда знаешь, что на уме и на сердце у человека", - добавил Заур Чкуан.

Вот так и прошел мой первый праздник Ажьырныхуа.