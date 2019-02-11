Бойцовая собака покалечила девочку в Бзыби

СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Собака бойцовской породы покусала девятилетнюю школьницу в поселке Бзыбь Гагрского района, информация об этом появилась на официальном сайте МВД Абхазии в пятницу 8 февраля.

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"Инцидент имел место 8 февраля, примерно в 14:50, в поселке Бзыбь по улице Эшба", - пишет пресс-служба ведомства.

Ребенка с рваными ранами в области лица и ног госпитализировали в медучреждение.

Доследственная проверка по факту нанесения телесных повреждений школьнице бойцовской собакой проводится отделом дознания УВД по Гагрскому району.

По словам главврача Гагрской ЦРБ Вячеслава Аргун, куда изначально была доставлена пострадавшая, девочка вместе с братом после школы зашли в гости к соседям, у которых во дворе гуляла собака. Увидев ее, дети стали убегать, а собака погналась за ними и набросилась на школьницу.

"После того как ее доставили к нам, буквально через пять минут мы отправили девочку на скорой в детскую больницу Сочи. Помимо ран от укусов, которые не угрожали ее жизни, у школьницы был сильно поврежден глаз, и самое главное на тот момент было спасти девочке зрение", - рассказал Аргун.

Он добавил, что в сочинской больнице пострадавшей провели операцию на глаз, и она уже отошла от наркоза. Аргун поделился информацией от сочинских коллег о том, что сохранить девочке глаз удалось, но впереди может быть немало осложнений.

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