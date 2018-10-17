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Озеро Рица

Рицинскому национальному парку исполнилось 22 года

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В Абхазии
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17 октября 1996 года на базе Рицинского заповедника создан Рицинский национальный реликтовый парк.

О том, что представляет собой сегодня парк и в чем его уникальность, в материале Sputnik.

Абхазский самшит в Соборе Парижской Богоматери

Рицинский национальный реликтовый парк с 30-х годов и до конца ХХ века был заповедником. Парк занимает 390 квадратных километров и входит в Ассоциацию заповедников и национальных парков Северного Кавказа Российской Федерации. В нем водятся медведи, рыси, барсуки и еще десятки видов животных и птиц. Парк разделен на две функциональные зоны: заповедную, в которой запрещена любая хозяйственная деятельность, и рекреационно-хозяйственную.

Леса парка состоят из нескольких видов дуба, граба, бука и других деревьев и кустарников.

Малая Рица.
© Фото : Тенгиз Тарба
Малая Рица

Наиболее интересен из них реликтовый самшит, который с древнейших времен экспортировался в Европу. Есть мнение, что некоторые части Собора Парижской Богоматери сделаны из этого дерева. Растет самшит очень медленно – по одному миллиметру в год, тонет в воде, занесен в Красную книгу.

Более 110 видов птиц зарегистрировали ученые в парке, некоторые из них — беркут, белоголовый сип, сапсан и кавказский тетерев — занесены в Красную книгу как исчезающие виды.

Озеро из дистиллированной воды

О происхождении самого озера Рица рассказала Sputnik руководитель экологической экспедиции, завкафедрой природообустройства и водопользования Приволжского (Казанского) федерального университета, доктор биологических наук, профессор Нафиса Мингазова. По ее словам, Рица — озеро молодое, тектонического происхождения. Образовалось оно в результате землетрясения не больше четырехсот лет назад. Это подтверждают и легенды. Когда в народе живут предания о происхождении природного объекта, скорее всего, он образовался на памяти нескольких поколений. Кроме того, слой глубинного ила — 10-15 сантиметров, что подтверждает молодость водоема.

Туристы фотографируют на озере Рица
© Sputnik Владимир Бегунов
Туристы фотографируют на озере Рица

По словам ученых, Рица им интересна по нескольким параметрам. Прозрачность озера – десять метров. Это редко бывает с пресными озерами. Самое прозрачное в мире – Саргассово море (60 метров), континентальные же водоемы обычно обладают прозрачностью от десяти сантиметров до трех метров, из-за того что в них цветут водоросли и влияют на прозрачность и цвет воды. Кроме того, интересна минерализация Рицы – 50 миллиграммов солей на кубический метр воды. Для равнинных озер Абхазии этот показатель обычно 250-400 миллиграммов, для пещерных рек и озер – 100-200 миллиграммов. Вода Рицы – практически дистиллят. На глубине Рицы были найдены грязи, обладающие, предположительно, косметическим эффектом.

Озеро Рица
© Sputnik / Томас Тхайцук
Озеро Рица

Озеро лежит на высоте 950 метров над уровнем моря, его площадь — 1, 49 квадратных километров, максимальная глубина – 101 метр. Во время таяния снега и сезона дождей высота в озере поднимается до двух метров, а длина увеличивается до двух тысяч метров.

Полет над красотой: Рицинский Национальный парк>>

Впадающие в Рицу реки в основном горные, но, несмотря на это, в летнее время верхний слой воды в озере прогревается до +20°С, на дне он падает до +5°С.

Миллионные прибыли

Но Рицинский национальный парк — это не только само озеро Рица,  в него входят Голубое озеро, Гегский водопад, озера Малая Рица и Мзы, минеральные источники в долине Ауадхара, каньоны рек Бзыбь, Гега и Юпшара.

Озеро Рица.
© Sputnik Томас Тхайцук
Инга Тания: в Рицинском парке действует 15 туристических объектов

Сюда круглый год ездят туристы, и существует 15 туристических маршрутов. Количество же посетителей увеличивается с каждым годом.

За шесть лет доход Рицинского национального реликтового парка составил более 822 миллионов рублей.В 2012 году Национальный парк посетили 166 тысяч человек, которые принесли в бюджет более 36 миллионов рублей. В 2013 году Парк посетили 174 тысячи человек, прибыль составила 46 миллионов рублей. В 2014 году туристов за год было уже 193 тысячи человек, а доход составил 61 миллион рублей. В 2015 году 561 тысяча туристов и 187 миллионов рублей выручки. Только за новогодние праздники в 2016 году Рицинский национальный реликтовый парк заработал больше миллиона рублей. За весь 2016 год парк посетили 608 тысяч человек, а прибыль составила 204 миллиона рублей.

Архивное фото.
© Sputnik / РИА Новости
Рица - горное озеро

К концу сентября 2017 года Рицинский парк посетило более 360 тысяч человек, за неполные девять месяцев 2017 года парк заработал 119 миллионов рублей.

К концу октября 2018 года прибыль Рицинского парка составила  133,5 миллионов рублей, а посетило достопримечательность 378 тысяч человек. Это на 11 тысяч больше, чем в прошлом году.

Виртуальная Абхазия: Рица, как на ладони>>

 45%  дохода парка уходит в республиканский бюджет, а также на безвозмездную  помощь Гудаутскому району, а 55% на техническое оснащение, ремонтные работы, охрану территории  и зарплаты работникам.

В 2018 году в Рицинском парке был также открыт новый туристический маршрут  к историческим дольменам, расположенным на территории заповедника.

Теги:
день рождения, рицинский реликтовый национальный парк, Рита Лолуа, Абхазия


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