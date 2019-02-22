Выдернуть шнур: эксперты посоветовали как сберечь технику при отключениях света

Как можно сберечь электрооборудование во время отключения света рассказали специалисты в интервью Sputnik.

СУХУМ, 22 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Для того чтобы обезопасить приборы, нужно выключить их и включить уже после возобновления электроснабжения, сказал в интервью Sputnik мастер по ремонту бытовой техники Саркис Гарибян.

"Всякая аппаратура, даже лампочка, сгорает при включении. Перепадов боятся, допустим, компьютеры, телевизоры, холодильники и так далее. Те приборы, которые я ремонтирую, практически не боятся перепадов, это, к примеру, конверторные, масляные печки и так далее", - отметил он.

Такого же мнения придерживаются и в "Черноморэнерго", где отметили, что самый действенный способ сохранить электроприборы - заранее отключить их от питания.

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"Конечно, можно использовать стабилизаторы, но самый надежный способ - это отключение электроприборов", - сказали в пресс-службе компании.

Продавец-консультант одного из магазинов электротехники считает, что хорошей защитой могут быть стабилизаторы.

"Они равномерно осуществляют подачу энергии к приборам и могут обеспечивать безопасность при включении света", - сказал он.

Однако продавец оговорился, что стабилизатор тоже не всегда может справиться со скачками электричества, у него свой ограниченный диапазон срабатывания.

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"Производитель указывает на приборе уровень напряжения, в рамках которого он работает хорошо, но если энергия ниже или выше, то уже могут возникнуть проблемы. Если даже электроприбор не испортится, то срок его службы может существенно сократиться", - отметил продавец.

Из-за падения уровня воды на ИнгурГЭС и угрозы аварийной остановки станции в Абхазии стали ежедневно отключать подачу электричества с 11:00 до 14:00 со среды 20 февраля.

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