Подача электричества восстановлена на всей территории Абхазии

СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Подача электричества восстановлена в Сухумском, Гудаутском и Гагрском районах, сообщили Sputnik в администрации Гудаутского района и в отделении РУП Черноморэнерго по Гагрскому району.
Три района Абхазии были обесточены вечером 21 июля из-за аварийного отключения высоковольтной линии 220 кВ "Ачгуара".
О том, как жители и гости Сухума встретили блэкаут, смотрите на видео.
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