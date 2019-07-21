Подача электричества восстановлена на всей территории Абхазии

Три района Абхазии были обесточены в воскресенье 21 июля из-за аварийного отключения высоковольтной линии 220 кВ "Ачгуара".

СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Подача электричества восстановлена в Сухумском, Гудаутском и Гагрском районах, сообщили Sputnik в администрации Гудаутского района и в отделении РУП Черноморэнерго по Гагрскому району.

Три района Абхазии были обесточены вечером 21 июля из-за аварийного отключения высоковольтной линии 220 кВ "Ачгуара".

О том, как жители и гости Сухума встретили блэкаут, смотрите на видео.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Илона Хварцкия, Константин Грецов Блэкаут в Сухуме

Читайте также: