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Набережная Махаджиров. Вечерний Сухум.

Подача электричества восстановлена на всей территории Абхазии

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Три района Абхазии были обесточены в воскресенье 21 июля из-за аварийного отключения высоковольтной линии 220 кВ "Ачгуара".

СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Подача электричества восстановлена в Сухумском, Гудаутском и Гагрском районах, сообщили Sputnik в администрации Гудаутского района и в отделении РУП Черноморэнерго по Гагрскому району.

Три района Абхазии были обесточены вечером 21 июля из-за аварийного отключения высоковольтной линии 220 кВ "Ачгуара".

О том, как жители и гости Сухума встретили блэкаут, смотрите на видео.

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© Sputnik Илона Хварцкия, Константин Грецов
Блэкаут в Сухуме

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Теги:
электричество, Абхазия


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