Большая юбилейная история: Абхазия отметит 90-летие Искандера

СУХУМ, 1 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. К 90-летию Фазиля Искандера Абхазию ждет большая юбилейная история, сообщила корреспонденту Sputnik министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Россотрудничество объявило конкурс в честь 90-летия Фазиля Искандера

В начале 2019 года при Кабинете Министров была создана комиссия по организации празднования мероприятий, приуроченных к 90-летию Фазиля Искандера.

"Комиссию возглавляет премьер. Мы решили не проводить все мероприятия в один день, а рассредоточить в течение года. Это будет большая юбилейная история", – сказала Арсалия.

6 марта в Русском драматическом театре имени Искандера состоится вечер, посвященный 90-летию Фазиля Искандера. По словам Арсалия, это будет посвящение артистов театра в творчество великого мастера.

"Театр в свое время получил имя Искандера, не раз ставил спектакли по произведениям Искандера. И этот вечер мы будем отмечать именно в театре Искандера", – отметила министр.

© Foto / предоставлено Баталом Кобахия Битов, Искандер и другие на фоне эпохи двоемыслия

В фойе театра также представят выставку работ шведской художницы Мадлен Рук по произведению Искандера "Сандро из Чегема".

В Москве 6 марта в Литературном музее Пушкина пройдет вечер, посвященный творчеству писателя, с участием его современников, абхазской диаспоры, интеллигенции, представителей "Фонда Искандера" и семьи писателя.

В 2019 году в Абхазии пройдет юбилейный V Международный фестиваль культуры "Стоянка человека". Главная тема фестиваля – большая ретроспективная выставка фотографии о творчестве и жизненном пути Искандера и трилогия фильма Ибрагима Чкадуа.

"Конечно же, мы проведем фестиваль "Стоянка человека". Когда-то, на самом первом фестивале, сам Фазиль Искандер еще при жизни благословил этот фестиваль, написал несколько теплых слов", – добавила министр культуры Абхазии.

Бальчев о Высоцком и Искандере: короли слова, которых объединил и подружил "Метрополь">>

По словам Арсалия, "Абхазиздательство" готовит юбилейный подарочный двухтомник на абхазском и русском языках, в который войдут произведения писателя.