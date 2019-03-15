Друзья АГУ: Затулин, Бабурин и Мигранян стали почетными докторами главного вуза Абхазии

Звание почетных докторов были присвоены за поддержку Абхазского государственного университета и в целом республики.

СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Ученый совет Абхазского государственного университета 14 марта присвоил звание почетного доктора АГУ российским государственным, политическим и общественным деятелям Сергею Бабурину, Константину Затулину и Андранику Миграняну.

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"Константин Федорович Затулин сразу после войны приехал в наш университет, прочитал несколько лекций студентам. Затем, были различные круглые столы в России с его участием и там некоторые лжепатриоты пытались говорить, что АГУ это какой-то захолустный университет. На это он предложил им пройти тот путь, который прошел вуз и сравнить со своими учебными заведениями", - рассказал ректор Абхазского государственного университета Алеко Гварамия.

Кроме того, Константин Затулин множество раз бывал в Абхазии и каждый раз интересовался обстановкой в университете, продолжил он.

"Позицию Затулина по Абхазии и Южной Осетии мы видим практически каждую неделю. Последнее событие с его участием – это рассмотрение вопроса по взаимному признанию образовательных документов России и Абхазии. Там он выступал и говорил об АГУ, что у нас высокие образовательные стандарты и так далее", - отметил Гварамия.

За документ о взаимном признании образовательных документов между Абхазией и Россией Госдума проголосовала единогласно, напомнил ректор АГУ.

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"Что касается Сергея Николаевича Бабурина, мы с ним познакомились еще во время войны (Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов – ред.) на заседании Верховного совета России, где обсуждалась обстановка в Абхазии. Он много раз бывал в Абхазии, был в университете", - сказал он.

В бытность ректором Торгово-экономического университета, и после, он связан с Абхазией, говорит Гварамия.

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"Что касается Андраника Мавсесовича Миграняна, то он давал много интервью по войне Абхазии с Грузией. Это очень объективный человек. В 2011 году я был в восьми университетах США, изучал опыт управления вузами, коллеги, которые были со мной из разных стран СНГ много говорили о Мигранян. Он как раз в то время находился в штатах, руководил институтом демократии и сотрудничества", - отметил ректор АГУ.

Во время поездки в США Алеко Гварамия имел возможность встретиться с Андраником Миграняном, который тогда находился в университете Сан-Диего.

"Он обещал, что приедет, и будет читать лекции нашим студентам", - сказал Алеко Гварамия.

Алеко Гварамия назвал Затулина, Бабурина и Миграняна друзьями Абхазского государственного университета и добавил, что они всегда отстаивают интересы республики.

"После получения звания почетного доктора АГУ номинанты могут в меру возможностей помогать АГУ, формы могут быть различными", - подчеркнул ректор АГУ.

Среди почетных докторов АГУ – ректор МГУ Виктор Садовничий, ученый математик Борис Плоткин, представитель абхазской диаспоры в Турции Омар Бейгуаа, бывший ректор Новосибирского университета Юрий Ершов.

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Андраник Мигранян назвал приятной новостью присвоение звания почетного доктора Абхазского государственного университета.

"Я всегда знал и был уверен, что один из самых благодарных народов которые есть в этом мире это абхазский народ. Когда делаешь самое маленькое добро, проявляешь сочувствие, ты можешь быть уверенным что люди никогда этого не забудут и при случае постараются воздать должное, конечно в разных формах", - подчеркнул он.

Присвоение звание почетного доктора – самое важное, что могли сделать в Абхазии, отметил Мигранян.

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"Что может быть более приятным событиям для меня, человеку из научной, профессорской среды. Я был недавно в Сухуме, был на мероприятиях, посвященных 70-летию Сергея Багапш, общался с преподавательским составом университета, они произвели очень хорошие впечатления", - сказал политолог.

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Он добавил, что в Абхазии искренне благодарны тому, что он доброжелательно, бескорыстного относится к республике и к проблемам абхазского народа.