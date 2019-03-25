12:03 25 Марта 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.77
  • EUR72.59
Поиск
Побережье Черного моря возле Гурзуфа в Крыму.

С моря погоды: эксперт рассказал о климатических угрозах для Причерноморья

© Sputnik / Алексей Мальгавко
В Абхазии
Получить короткую ссылку
67 0 0

Обширному региону, прилегающему к Средиземному морю, включая юг Украины и Молдавию, угрожает нарастание засушливости, сообщил российский климатолог.

СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Нарастание засушливости грозит причерноморским областям России, а также югу Украины и Молдавии, считает
директор главной геофизической обсерватории Росгидромета Владимир Катцов.

Лопата
CC0
Запретить весенние посадки многолетних культур предложили в Абхазии

Главная причина новых климатических вызовов в XXI веке в регионе - изменение климата, уверен климатолог.

"Ситуация с засухами в этих регионах по модельным расчетам будет ухудшаться. А адаптироваться к этому проще там, где экономика сильнее. Проблема водных ресурсов – это одна из ключевых проблем XXI века", – приводит слова эксперта РИА Новости.

Кроме того, практически повсеместно ожидаются продолжительные периоды жары, которые будут случаться чаще и будут представлять угрозу для природных систем, добавил Катцов.

Директор Машинно-тракторной станции Очамчыры: к весенним полевым работам готовы>>

О потеплении климата, в частности, в Абхазии заявил и директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Академии наук Абхазии Лесик Айба, который предостерег от посадки многолетних растений весной, объяснив это тем, что в последние годы погода весной непредсказуемая, и сезонное потепление резко может смениться на кратковременные заморозки.

По теме

Эксперт: нужно приспосабливаться к изменениям климата
Глобальное изменение климата, и чем это грозит Абхазии
Теги:
погода в Абхазии, Черное море, климат


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Гигантская секвойя и буковая аллея из "Игры престолов": самые необычные деревья
Сладкое дело: как приготовить халву по-абхазски
Сладкое дело: как приготовить халву по-абхазски
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia