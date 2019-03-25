С моря погоды: эксперт рассказал о климатических угрозах для Причерноморья

СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Нарастание засушливости грозит причерноморским областям России, а также югу Украины и Молдавии, считает

директор главной геофизической обсерватории Росгидромета Владимир Катцов.

Главная причина новых климатических вызовов в XXI веке в регионе - изменение климата, уверен климатолог.

"Ситуация с засухами в этих регионах по модельным расчетам будет ухудшаться. А адаптироваться к этому проще там, где экономика сильнее. Проблема водных ресурсов – это одна из ключевых проблем XXI века", – приводит слова эксперта РИА Новости.

Кроме того, практически повсеместно ожидаются продолжительные периоды жары, которые будут случаться чаще и будут представлять угрозу для природных систем, добавил Катцов.

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О потеплении климата, в частности, в Абхазии заявил и директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Академии наук Абхазии Лесик Айба, который предостерег от посадки многолетних растений весной, объяснив это тем, что в последние годы погода весной непредсказуемая, и сезонное потепление резко может смениться на кратковременные заморозки.