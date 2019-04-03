Незванный мусор: чего не ждут жители Гулрыпшского района

О том, почему жители села Кацикыт Гулрыпшского района не готовы принимать нового "соседа" из Сухума и почему они боятся, что "он" отравит им жизнь, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik

Больше трех месяцев прошло с тех пор, как жители района Маяка в Сухуме собрались на бессрочную акцию с требованием закрыть близлежащую свалку, которая за последние несколько лет разрослась настолько, что запахи доносятся и до жителей Нового района, Старого поселка и даже села Гумиста.

Митингующие не сходили с "позиций" два дня и требовали у правительства срочного решения вопроса.

4 декабря решение было найдено. Президент Абхазии подписал распоряжение и поручил администрации Гулрыпшского района выделить под новый полигон 36 гектаров в селе Кацикыт.

Участок, по словам главы администрации Гулрыпшского района Аслана Барателия, уже планировалось выделить под республиканскую свалку, но проект так и не осуществился. Новый полигон должен был отвечать всем санитарным и экологическим нормам – отходы планировалось спрессовывать и складывать в брикеты, а не пускать на "самотек". Кроме того, участок должны были проверить экологи, ведь рядом течет река Кодор, которая к тому же впадает в море.

С тех пор "свалочный" вопрос не поднимался, проблема жителей Маяка все так же актуальна. Периодически они возобновляют акции, но безрезультатно.

Миквабия о строительстве мусорного полигона в Абхазии: не нужно путать со свалкой>>

Новых "соседей" не ждем

Как оказалось, проблема волнует не только жителей Маяка. Население в Кацикыт настроено серьезно – никакой свалки в селе не будет.

Предполагаемый участок для нового полигона находится примерно в 15 минутах езды от центральной трассы. Здесь же находится свалка, в которую "стекается" мусор со всех сел Гулрыпшского района.

Состояние районной свалки оставляет желать лучшего. Обветшалые ворота уже давно перестали быть препятствием для искателей металла, которые часто на месте сжигают мусор и наводят смог не только на Кацикыт, но и на соседнее село Допукыт.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мусорная свалка в селе Допукыт

Расстояние от участка нового полигона до первого жилого дома не больше 500 метров. Камера не испугала жителей села. По их словам, они готовы отстоять свою позицию любыми способами и не допустят строительства нового полигона по соседству.

Левон Торосян живет в Кацикыт уже больше 60 лет. С проблемами села он знаком не понаслышке. По его словам, районная свалка, созданная еще до Отечественной войны, создает немало проблем.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Цветной" заработок и живой "мусор": что происходит на сухумской свалке

"Вот видите, вся территория не огорожена. Сюда заходят коровы, едят что попало, а потом мы и наши дети пьем такое молоко и продаем его. Разве это нормально?" – возмущается он.

О том, что вскоре по соседству будет "жить" и сухумский мусор, сельчане узнали через СМИ. По их словам, лица с экрана обещали, что столичный мусор не останется бесхозным – его будут сортировать и перерабатывать на специальном заводе. Но обещаниям в Кацикыте не верят.

"Какая еще сухумская свалка? Мы и со своей тут справиться не можем. Наш скот гибнет, вот недавно зарезали одну корову, а в ней нашли огромный металлический провод ", - жалуется местная жительница.

Цеховой: свалки в Абхазии – самое безобразное, что можно представить>>

Недалеко от выделенного участка протекает река Кодор, в которую попадает местный мусор, а потом следует и в море.

"Оттуда скот пьет воду, а дети наши купаются в море. Им же не запретишь. Теперь представьте, что будет, если свалка будет в несколько раз больше. В таком случае через несколько лет вы приедете и увидите не людей, а мутантов", - шутят сельчане.

Готовы к "обороне"

Ситуация с мусором, по словам жителей, обостряется летом. В жаркую погоду и при отсутствии ветра люди даже не могут открыть окна в домах, со свалки доносится невыносимый запах.

"Мы даже на улицу не можем выйти и детей вывести. Летом в доме одной рукой мы отгоняем мух, а другой делаем свои дела. А когда проезжаем мимо свалки, закрываем носы, это невыносимо", - рассказывают они.

© Sputnik / Томас Тхайцук Жители села Допукыт

Через десять минут вокруг камеры собрались около сорока человек. Сарафанное радио быстро разнесло новость о журналистах в селе. К месту "действия" друг за другом приехали не только жители Кацикыта, но и близлежащего села Допукыт, которые также против "миграции" сухумского мусора.

"Если они собираются строить ее там, где предполагается сейчас, то ближайший дом будет не больше, чем в 100 метрах. А речка проходит практически в метре от свалки. Мы не верим в то, что мусор будет правильно перерабатываться, это сказки. Сейчас его даже правильно не закапывают", - рассказал местный житель.

В один голос жители двух сел заявили, что готовы так же, как и сухумчане, организовать митинг и отстаивать свою позицию, тем более что опыт у них уже есть.

Как оказалось, три года назад в Гулрыпш уже привозили "чужой" мусор из Гудауты, Нового Афона и Сухума.

"Мы днем и ночью стояли там, разжигали костры, чуть ли не ночевали, но не позволяли привозить сюда свой мусор, не подпускали машины. Но когда мы уходили, его все равно привозили. Всем было все равно, наше мнение не интересовало", - рассказали сельчане.

Со своей позицией жители Кацикыта не раз обращались в районную администрацию. По словам главы села Бориса Торосяна, сельчане готовы пойти на "сделку" только в случае, если им предоставят гарантию по правильной организации полигона и своевременной утилизации отходов.

Полигон в Гулрыпше и котлован в Сухуме: как решился вопрос столичной свалки>>

Однако, по словам главы администрации Гулрыпшского района Аслана Барателия, никакого готового проекта нового полигона ему представлено все еще не было.