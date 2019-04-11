Узники Дахау: подросток выяснил судьбу военнопленных из Абхазии

О том, как школьник из села Дурипш нашел троих узников немецких концлагерей родом из Абхазии, почему он решил помогать команде Григория Скворцова в рамках проекта "Возвращение имени" и кого он сам ищет, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

14-летний школьник Леон Чуаз из села Дурипш Гудаутского района нашел троих узников концлагеря Дахау из Абхазии. Для этого Леону пришлось пройти нелегкий путь. Но обо всем по порядку.

Лагерь смерти

Щупловатый, невысокого роста Леон Чуаз на первый взгляд обычный подросток, как и сотни его сверстников. Но только ближе познакомившись с ним, понимаешь, что это парень с большим сердцем. Леон уже больше двух лет помогает команде Григория Скворцова в поиске жителей Абхазии, без вести пропавших в Великой Отечественной войне. И небезрезультатно. Школьник уже нашел родственников двоих красноармейцев.

© Sputnik / Томас Тхайцук В книге Леон наткнулся на три абхазские фамилии: Циба, Аршба и Гулиа

Недавно Леон Чуаз нашел еще троих абхазов, которые стали узниками одного из самых жестоких концлагерей фашистской Германии – Дахау.

"Эта история имеет глубокие корни, – с серьезным видом начинает свой рассказ Леон Чуаз. – Во время мартовских каникул мне позвонил Григорий Павлович Скворцов и рассказал, что в Адлере живет человек, который был узником Дахау и сбежал из концлагеря. Григорий Павлович добавил, что нам надо поехать и кое-что узнать про этот лагерь".

Так Леон Чуаз познакомился с удивительным человеком Иваном Панюхно, который трижды бежал из немецких концлагерей и остался в живых.

© Sputnik / Томас Тхайцук Истории из концлагеря: 19 семей из Гудауты узнали о судьбе родственников

Из беседы с Иваном Терентьевичем школьник впервые услышал про ужасы, которые творились в концентрационных лагерях. 14-летнего Леона ошеломила услышанная история.

"Иван Терентьевич нам рассказывал, как он попал в концлагерь, какие испытания они там проходили, как сбежал, – передал беседу Леон Чуаз. – Он говорил о том, что жил в бараках, много работал, что немцы к ним жестоко относились, а потом он сбежал вместе с товарищами. Во время побега ему даже пришлось переодеться в женскую одежду, чтобы выжить".

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Но больше всего удивило школьника не то, что Ивану Панюхно удалось выжить после трех немецких концлагерей, а то, что пройдя через все ужасы плена, он сохранил оптимизм.

"Меня в первую очередь впечатлило начало нашей беседы. Григорий Павлович еще не успел ему начать задавать вопросы, как Иван Терентьевич Панюхно сразу же выдал нам: "Мне всего лишь 96 лет, я еще молодой". Это сильно на меня повлияло, потому что он пережил все ужасы войны, а потом и концлагерей и все равно остается оптимистом", – поделился своими наблюдениями Леон.

Книга в придачу

После беседы с Иваном Панюхно Леону Чуаз досталась книга об узниках Дахау. Григорий Скворцов поручил школьнику прочитать "документалку" и найти там абхазские фамилии.

"Была большая вероятность, что в книге окажутся абхазские фамилии, так как Иван Терентьевич нам рассказал, что в концлагере были представители многих национальностей, хоть и не знал там ни одного абхаза", – пояснил Чуаз.

© Sputnik / Томас Тхайцук Книга "Они не пропали без вести", которую подарил Леону бывший узник немецких лагерей, Иван Панюхно

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Школьник изучил книгу за несколько дней. Прочитанное ввергло его в ужас. Впервые Леон осознал, какие жуткие преступления творились в немецких лагерях для пленных.

"Из книги я узнал, что узников опускали в ледяную воду, чтобы проверить, сколько они там продержатся, их ставили в качестве мишени, когда немцы соревновались, кто лучше стреляет. Это были самые настоящие издевательства. Я был очень потрясен, – признался Леон Чуаз. – После книжки открыл интернет, начал читать про лагерь Дахау. В интернете было написано то же самое. Это очень жуткая вещь. Я не мог предположить, что с ними такое вытворяли. Я не мог даже подумать, что кто-то мог так мучить, так издеваться над людьми. Мой мир перевернулся после знакомства с этой книгой. Мой прадед тоже пропал без вести, и он мог оказаться среди пленных".

В этой же книжке Леон наткнулся на три абхазские фамилии: Циба, Аршба и Гулиа. Школьник сразу же схватился за телефон и набрал номер Григория Скворцова, чтобы доложить ему результаты поиска.

"В этот момент мне одновременно было и радостно, и грустно. С одной стороны, родственники этих красноармейцев спустя столько лет хоть что-то узнают о них. С другой стороны, в этом списке оказались наши соотечественники, которые терпели издевательства в этом лагере", – добавил Леон Чуаз.

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Каждая находка, как признался школьник, для него большое событие. Но есть у Леона одна заветная мечта, найти своего прадеда, о котором ничего неизвестно уже более 70 лет.