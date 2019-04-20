Абхазия на двоих: как влюбленная пара из России стала семьей на Рице

По сценарию российской телепередачи "Планета на двоих" телеканала "Моя планета" под прицелами видеокамер влюбленные путешествуют по странам, посещают их самые романтичные и знаковые места, а кульминацией истории становится предложение руки и сердца.

О том, как и где проходили съемки в Абхазии, кто стал главными героями "телеромана", как они связаны с республикой, чем влюбленным помогли в одной из апацх на Рице и с какими впечатлениями уедут гости республики, читайте в материале корреспондента Sputnik.

© Sputnik / Томас Тхайцук Майские каникулы в Абхазии: на что посмотреть и где остаться

Бадри Есиава, Sputnik

Рица для влюбленных

Абхазия не случайно стала двадцать пятой по счету страной, где сняли очередной выпуск телепередачи "Планета на двоих". Дело в том, что у одного из главных героев передачи - Руслана Кварацхелия - там живут родственники, которых он раньше никогда не видел. Лучшего места для того, чтобы сделать предложение своей девушке, вероятно, найти было бы сложно.

Главную сцену снимали на озере Рица, которое "встретило" влюбленных не очень тепло. В тот день лил дождь, дул холодный горный ветер. На склонах, куда почти не попадают солнечные лучи, все еще лежит уже не такой белый и чистый, как пару недель назад, снег. Периодически к визитной карточке Абхазии подъезжали автомобили с туристами, которые выбегали из транспорта в дождевиках, с шалью или в платках на голове. Сделав несколько фотографий, они устремлялись к кафешкам за горячим.

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На УАЗе с открытым верхом подъехала "парочка". Как оказалось, это и были главные герои "телеромана" – Руслан и его Ирма из Улан-Удэ. У озера они не задержались, сделали несколько кадров и направились к Молочному водопаду, оттуда на дачу Сталина. Влюбленным надо было осмотреться и прочувствовать атмосферу тех мест. К Рице они вернулись спустя около одного часа в приподнятом настроении, воодушевленные, но слегка замершие.

© Sputnik / Томас Тхайцук Съемки на озере Рица

Возможно, погода внесла свои коррективы, но по сценарию предложение своей девушке Руслан должен был сделать в апацхе, но как именно, он пока не знал.

На помощь в том, как романтичнее преподнести обручальное кольцо, пришла хозяйка ресторана Диана. Она посоветовала жениху положить кольцо в глиняную чашу с вином. Правда, призналась она, боялась, что девушка может поперхнуться. Руслан решил рискнуть, так как идея ему понравилась.

Ребята несколько минут погрелись у костра, и режиссер объявил о продолжении съемок. Влюбленным предстояло прокатиться на катамаране по озеру. Со второго дубля пара села в катамаран и Руслан принялся изо всех сил крутить педали. Ирма полностью доверилась жениху и наслаждалась пейзажами. Надолго влюбленных наедине не оставили. Вслед за уплывающими героями передачи, выехала моторная лодка с операторами.

© Sputnik / Томас Тхайцук Съемки передачи "Планета на двоих" телеканала "Моя планета"

Пока они бороздили просторы Рицы, нужно было подготовить площадку съемок главного эпизода – правильно выставить освещение, поставить на видное место традиционную кухонную утварь и плетеные корзины, подкинуть дров в костер.

Выйдешь за меня?

Примерно через 20 минут к берегу озера пришвартовались Ирма и Руслан. Они быстро покинули катамаран и побежали к апацхе.

Руслан наполнил две глиняные чаши вином и сел рядом с Ирмой. Приглушенный свет, легкий дым от костра и царившая тишина, несмотря на десяток людей в помещение, предавали моменту некую загадочность и романтичность. Даже шкуры и головы зверей, висевшие в качестве трофеев на стенах, не нарушали эту идиллию.

- За большое путешествие по Абхазии, - предложил тост Руслан.

Испив глоток, Ирма внимательно стала изучать содержимое чаши.

- Это что мне? - со сдержанным удивлением спросила она.

- Это кольцо не просто так здесь и все наше путешествие тоже не просто так. Сейчас я хочу сделать предложение, от которого ты точно не сможешь отказаться. Я хочу, чтоб ты стала моей женой, ты выйдешь за меня?, - спросил Руслан.

© Sputnik / Томас Тхайцук Эпизод в апацхе

Видимо от волнения и переизбытка чувств, Ирма надела кольцо на палец, не ответив на вопрос жениха. Но Руслан хотел услышать те самые заветные слова и переспросил.

- Я согласна, - робко и с нежностью в голосе ответила Ирма и обняла Руслана.

- Накладывай мамалыгу, - пошутил Руслан, наверное, уже почувствовав себя главой семейства.

Как все начиналось

Предприниматель Руслан Кварацхелия и сотрудник полиции Ирма Куртанидзе познакомились в одном из караоке-баров Улан-Удэ, но отношения у них сложились не сразу. В тот вечер девушка отказалась давать свой номер телефона, но настойчивый Руслан узнал контакты через ее сестер, которые тоже были тогда в кафе.

"Я позвонил и пригласил Ирму в кино, она согласилась. Потом мы прогулялись по набережной нашего города, пообщались. Во время нашего первого свидания я понял, какая она, какое у нее воспитание. Ухаживал за ней полтора года", - поделился Руслан.

На какие только "ухищрения" ни шел влюбленный Руслан. Едва ли не каждое утро он просыпался в 5:00, чтобы успеть украсить дорогу от дома Ирмы и ее автомобиль цветами.

"Я все боялась, что он поцарапает мне машину", - смеясь, призналась девушка.

Определиться Ирме помогла долгая командировка в другой город. Вдали от Руслана она поняла, насколько он ей дорог и что пора смягчиться, иначе может его потерять.

Идея принять участие в "Планете на двоих" у Руслана возникла спонтанно. По рассказу молодого человека, он любит смотреть передачи о природе и как-то раз случайно увидел объявление о кастинге по телевизору. Через год поступил звонок от сотрудников телеканала "Моя планета". Долго думать, куда именно поедут влюбленные, не пришлось.

"Для меня это было лучшим моментом, потому что в Абхазии у меня живет тетя, которую я никогда не видел, только общались по телефону. В первый же день съемок мы поехали в село Атара Абхазская и увиделись с тетей, многочисленными родственниками, которые нас тепло приняли. Честно, за все свои 33 года, я нигде не видел такого гостеприимства, как в Абхазии", - поделился впечатлениями Руслан и добавил, что он с Ирмой еще не раз вернутся в Абхазию.

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Ирма тоже впервые посетила Абхазию и первое, что бросилось ей в глаза – это богатая природа республики и буйство красок. Большое впечатление на девушку произвела пещера и монастырь в Новом Афоне и озеро Рица, несмотря на непогоду.

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Абхазия в ТОПе

Заявок на участие в передаче "Планета на двоих" поступило больше пяти тысяч, рассказала корреспонденту Sputnik исполнительный продюсер телеканала "Моя планета" Райхан Ливадная.

"Посмотрев на эту пару, мы решили, что они будут искренне и оригинально смотреться. У них есть непосредственный личный интерес к этой стране, так как отец Руслана родом из Абхазии и здесь живет его родная сестра. Руслан нам подкинул эту идею, но мы сами давно хотели побывать у вас, так как Абхазия славится своим огромным историческим и культурным наследием, природным ландшафтом", - отметила Ливадная.

Съемки в Абхазии шли пять дней, телезрители смогут увидеть результат лишь осенью 2019 года. За это время телевизионщики побывали в селе Атара Абхазская и верхняя Эшера, в Новом Афоне, Пицунде, Сухуме, Гагре. По мнению Райхан Ливадной, в этой причерноморской республике много мест, где можно снимать не только телепередачи, но и кино различных жанров.

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© Sputnik / Томас Тхайцук Съемочная группа проекта "Планета на двоих"

Съемки "Планеты на двоих" проводились в России, Испании, Франции, Италии, Азербайджане, Армении, Грузии, Латинской Америке.

"Думаю, Абхазию можно включить в топ-10 стран, где мы успели побывать, для такого рода путешествий и съемок, потому что она действительно очень разнообразная гостеприимная", - сказала исполнительный продюсер российского телеканала.

Гостеприимная хозяйка апацхи на Рице Диана рассказала, что звездные гости у них бывают часто, но таких съемок в заведение еще не было. В числе именитых посетителей Василий Лановой, Марина Голуб, Карен Оганесян, Ирина Муравьева.