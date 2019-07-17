Отдых на Рице и рецепты картошки: пользователи "затроллили" Instagram Леди Гаги

МИНСК, 17 июл – Sputnik. Русскоязычные пользователи Instagram устроили настоящую атаку на аккаунт певицы Леди Гаги.
Поводом к массовому "троллингу" американской певицы стала новость о том, что муж модели Ирины Шейк ушел к Леди Гаге после съемок фильма "Звезда родилась".
Сначала под постами Гаги начали появляться комментарии на русском языке с призывом "вернуть Бредли Ирине", затем пользователи начали писать посты на совершенно разнообразные темы, делиться лучшими рецептами картошки, блинов и борщей, обсуждать пенсионную реформу, выборы, проблемы экологии.
Не обошли стороной и тему отдыха, в том числе в Абхазии.
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Кроме того, в комментариях к фото Леди Гаги начала появляться реклама разных товаров и услуг, от продажи гаража и аренды квартир до натяжных потолков. Даже официальный аккаунт Сбербанка России не удержался и попросил читателей Гаги подписаться на их новый Twitter.
Известный комик Гарик Мартиросян в комментарии к посту Гаги попросил его коллегу Харламова перезвонить ему, другие пользователи также просят своих знакомых перезвонить, прийти в гости или захватить по дороге домой хлеба.
Реакция американской певицы на бум русскоязычных комментариев не известна, однако ее Instagram уже пополнился несколькими миллионами подписчиков.
На странице соперницы Гаги Ирины Шейк такой активности пользователей не наблюдается.
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