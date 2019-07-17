17:38 17 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.95
  • EUR70.56
Поиск
Леди Гага и Бредли Купер

Отдых на Рице и рецепты картошки: пользователи "затроллили" Instagram Леди Гаги

© AP Photo. Kirsty Wigglesworth
Общество
Получить короткую ссылку
69410

Леди Гага пока никак не отреагировала на русскоязычные комментарии, которые заполнили ее аккаунт.

МИНСК, 17 июл – Sputnik. Русскоязычные пользователи Instagram устроили настоящую атаку на аккаунт певицы Леди Гаги.

Поводом к массовому "троллингу" американской певицы стала новость о том, что муж модели Ирины Шейк ушел к Леди Гаге после съемок фильма "Звезда родилась".

Сначала под постами Гаги начали появляться комментарии на русском языке с призывом "вернуть Бредли Ирине", затем пользователи начали писать посты на совершенно разнообразные темы, делиться лучшими рецептами картошки, блинов и борщей, обсуждать пенсионную реформу, выборы, проблемы экологии.

Скриншот комментариев к публикации Леди Гаги в Instagram
Скриншот комментариев к публикации Леди Гаги в Instagram

Не обошли стороной и тему отдыха, в том числе в Абхазии.

Скриншот комментариев к публикации Леди Гаги в Instagram
Скриншот комментариев к публикации Леди Гаги в Instagram

Даже Натали Портман выкладывала свои фото с озера Рица>>

Скриншот комментариев к публикации Леди Гаги в Instagram
Скриншот комментариев к публикации Леди Гаги в Instagram

Абхазия на двоих: как влюбленная пара из России стала семьей на Рице>>

Кроме того, в комментариях к фото Леди Гаги начала появляться реклама разных товаров и услуг, от продажи гаража и аренды квартир до натяжных потолков. Даже официальный аккаунт Сбербанка России не удержался и попросил читателей Гаги подписаться на их новый Twitter.

Скриншот комментариев к публикации Леди Гаги в Instagram
Скриншот комментариев к публикации Леди Гаги в Instagram

Известный комик Гарик Мартиросян в комментарии к посту Гаги попросил его коллегу Харламова перезвонить ему, другие пользователи также просят своих знакомых перезвонить, прийти в гости или захватить по дороге домой хлеба.

Скриншот комментариев к публикации Леди Гаги в Instagram
Скриншот комментариев к публикации Леди Гаги в Instagram

Реакция американской певицы на бум русскоязычных комментариев не известна, однако ее Instagram уже пополнился несколькими миллионами подписчиков.

На странице соперницы Гаги Ирины Шейк такой активности пользователей не наблюдается.

Читайте также:

Теги:
Lady Gaga (Стефани Джерманотта)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Ангела Меркель: взгляд в прошлое
В тени Земли: жители нескольких континентов увидели частичное лунное затмение
Луна в тени: жители планеты увидели частичное затмение спутника Земли
Американская бабочка в Абхазии
Крылатый вредитель: все об американской бабочке
Соцсети
Sputnikabkhazia