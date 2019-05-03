Правила гонки: как будут выбирать президента Абхазии

О том, когда в Абхазии начнется предвыборная агитация, кто по закону может стать главой государства, а кому могут отказать, какие изменения внесены в правила предстоящих выборов, читайте в материале Sputnik.

Sputnik, Бадрак Авидзба



На сессии Народного Собрания Абхазии 4 апреля была назначена дата выборов президента Республики Абхазия - 21 июля 2019 года.

22 мая ЦИК приступает к приему документов и регистрации инициативных групп и политических партий для выдвижения кандидатов. Прием документов заканчивается за 40 дней до дня голосования, 11 июня. После получения всех необходимых документов от потенциальных кандидатов ЦИКу дается еще 10 дней на изучение этих документов. Регистрацию самих кандидатов необходимо провести не позднее одного месяца до дня голосования, то есть до 21 июня.

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Всего по республике в день выборов будут работать 152 избирательных участка. Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом.

В президенты может выдвинуться гражданин, постоянно проживающий в Абхазии – не менее пяти последних лет.

Президент избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент. Кандидатуру вице-президента предлагает кандидат в президенты.

© Sputnik Леон Гуния Выборы президента Абхазии

По словам Тамаза Гогия, причины отказа в регистрации кандидатов в президенты могут быть разные.

Причины отказа в регистрации кандидатом в президенты

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Незнание государственного языка

Неточные сведения о доходах

Непредоставление необходимых материалов - подписей от двух до двух с половиной тысяч

Кроме того, повлиять на регистрацию может нарушение правил агитации, если доказан подкуп, подчеркнул глава ЦИК.

Какие изменения внесены

На заседании Парламента 4 апреля депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь.

© Sputnik / Томас Тхайцук Изменены правила голосования на выборах в Абхазии

"Вы знаете, что отменено зачеркивание, сейчас будут ставиться галочки, мало того, у нас появился новый кандидат "против всех". Если раньше недействительные протоколы мы относили к голосам "против всех", то в данном случае есть конкретный кандидат "против всех", - говорит он.

В случае если большинство граждан проголосуют "против всех", то будут назначены перевыборы, так как выборы будут считаться недействительными.

Еще одно нововведение предстоящих выборов – исключение использования открепительных удостоверений и изменение предела сумм пожертвований для избирательных фондов.

"В Конституции сказано, что в выборах участвуют граждане Республики Абхазия. Если в депутатских выборах граждане привязаны к своей прописке, и необходимо было выдавать открепительные удостоверения для того, чтобы человек мог проголосовать не по месту прописки. Депутаты посчитали, что эта процедура плохо контролируется, поэтому открепительные удостоверения отменили, и огромное количество граждан просто выпало из категории тех, кто сможет проголосовать. Я не могу однозначно сказать, правильно это или нет, если это представляет сложности, существуют какие-то манипуляции, в этом случае я думаю нужно было отработать лучше процедуру контроля", - заметил Тамаз Гогия.

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Депутаты также отменили маркировку пальца во время голосования. По мнению Тамаза Гогия, в Абхазии институт наблюдателей сильно подготовлен и действует уверенно, поэтому можно обойтись без штампов и маркера.

Согласно решению депутатов, в паспорта голосующих будут ставиться штампы.

"Мы будем конкретно знать, кому и когда поставили штамп, с другой стороны, введение этих штампов – дополнительная затратная часть для бюджета", - сказал он.

Также депутаты Парламента запретили иностранным гражданам и организациям участвовать в агитации и акциях поддержки того или иного кандидата.

Какие изменения внесены в процедуру голосования

Отменена маркировка пальца во время голосования

Отменено вычеркивание кандидатов в бюллетени, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени выбранного кандидата

Исключено голосование по открепительным удостоверениям

Вновь введен штамп в паспорте при голосовании

Агитация

Согласно закону, агитационным периодом считается время с момента регистрации кандидата в президенты и до дня голосования.

Кандидатам в президенты предоставляется равный доступ к эфирному времени на телевидении.

© Sputnik / Максим Блинов Выход там же, где вход: чего не ждать от президентских выборов

"Кандидатам дают равное время на государственном телевидении, мало того, и на коммерческом телевидении мы просматриваем такую возможность, чтобы у кандидатов были равные условия, потому что это основной рычаг, который дает возможность агитировать. Мы проводим жеребьевку, распределяем эфирное время поровну на каждого из кандидатов", - сказал председатель ЦИК.

По мнению Тамаза Гогия, в выборном законодательстве есть моменты, которые нужно совершенствовать.

"Что будет, если кандидат в вице-президенты изъявит желание выйти из предвыборной гонки? В законе сказано, что он может подать заявление об участии в выборах за 10 дней до дня голосования, и за пять дней кандидат в президенты представляет новую кандидатуру вице-президента. То есть нам дается пять дней для того, чтобы внести изменения в бюллетени, проверку его данных в том числе о доходах", - отметил он.

Еще немаловажный вопрос относится к тому, кто может быть президентом, а кто нет.

"К примеру, почему депутат не может быть наркоманом, а президент может. Мы обращались в Парламент, они приняли этот вопрос на рассмотрение", - подчеркнул Гогия.

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Также он отметил, что согласно закону, агитационный период начинается с момента регистрации кандидатов в президенты, однако для того чтобы зарегистрировать его в этом качестве, необходим сбор подписей, что является спорным моментом, считает Гогия.

"Задается вопрос, считается ли агитацией сбор подписей. Конечно, это может быть не агитация на то, чтобы проголосовать, но тем не менее это спорный момент. Это определенная недоработка в нашем законодательстве, на наш взгляд, но сегодня есть то, что есть", - заметил он.

На сессии Народного Собрания Абхазии 4 апреля была назначена дата выборов президента Республики Абхазия - 21 июля 2019 года.