В очереди за здоровьем: как проходит диспансеризация в Сухуме

Диспансеризация в Сухуме проходит в Республиканской больнице с 21 по 27 мая. О том, какие медицинские услуги получает население столицы и не только, почему им сложно отстаивать очередь и какие заболевания чаще всего выявляют у детей, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Полезная возможность

Шестидесятиоднолетняя Седа из Сухума пришла на диспансеризацию во второй раз. Пенсионерка призналась, что днем раньше была большая очередь, и она не успела попасть на прием к врачу. Рабочий день медиков закончился ровно в 18:00.

"Вчера я не успела и поэтому пришла снова. Нельзя упускать возможность бесплатно провериться у профессиональных медиков", - отметила она.

Коридор одного из отделений Республиканской больницы был забит "очередниками". Пациенты сначала проходят регистрацию, заполняют обходной лист, где указывают, к какому специалисту они хотят попасть. При необходимости регистрируют даже без документов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Диспансеризация в Сухуме

У пенсионерки Медеи со зрением особых проблем нет, но на всякий случай решила провериться у окулиста. Она спокойно ждала своей очереди на скамейке. Правда, не все были так безмятежны.

Мзия Ковкая жалуется, что в коридоре душно и негде выпить воды. Процедуру диспансеризации она назвала хорошо организованной и поблагодарила медиков за внимательность, но условия во время ожидания ее не устроили.

"Нас очень хорошо осматривают, шикарные специалисты, поклон им. Но хоть воду поставили бы здесь", - сказала Ковкая.

Мужчина лет пятидесяти стоял у входа в кабинет к терапевту, хотел проверить печень. По его словам, последний раз он проходил диспансеризацию много лет назад в Ткуарчале, а такой вид обследования он считает полезным и главное - выгодным в финансовом плане. Медицина нынче дорогая, сетует он.

Начальник штаба сводного медицинского отряда ФМБА России Михаил Полосин объяснил, что если пациенты точно не знают, какой врач им нужен, то сотрудники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России их консультируют и дают рекомендации.

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Недетские проблемы

Карина привела на медосмотр своих двух сыновей - четырехлетнего Максима и трехлетнего Валентина. Изначально планировали провериться только у невролога, но обошли всех детских специалистов, раз такая возможность представилась. Молодая мама жаловалась на то, что ее старший сын гиперактивный и у него задержка развития речи.

"Нам выписали таблетки и прописали курс лечения. Проблемы с речью будем решать внутримышечными уколами", - поделилась Карина.

© Sputnik / Томас Тхайцук Диспансеризация в Сухуме

За три дня диспансеризации в Сухуме обследование прошли 207 детей, рассказала врач сводного отряда педиатрической бригады ФМБА России Юлия Ермакова. Она отметила, что несовершеннолетних пациентов принимают педиатры, хирург-ортопед, два невролога и кардиолог.

Самый загруженный день выпал на четверг 23 мая – праздничный день. Медики для того, чтобы отвлечь детей от томительного ожидания, раздали мелки и ребятня рисовала на асфальте.

"Учитывая период цветения, на данный момент, у детей в основном аллергический ринит и конъюнктивит, но из всего, с чем к нам обратились, преобладает патология сердечно-сосудистой системы в виде аритмии, нарушения проводимости", - сказала Ермакова.

Она добавила, что при выявлении патологий, медики назначают дополнительное обследование в виде рентгенографии и экспресс-анализов, которые можно сделать в передвижных лабораториях ФМБА России. Случаев неотложной госпитализации детей за три дня диспансеризации в Сухуме не было.

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По информации от главного врача сводного медицинского отряда Бориса Александрова, с 21 по 23 мая медобследование в столице Абхазии прошли 970 взрослых. Есть и те, кто приехал из других районов страны.

© Sputnik / Томас Тхайцук Диспансеризация в Сухуме

Активность населения Александров оценил, как среднюю. Чаще всего взрослое население столицы и Сухумского района обращаются к кардиологам, урологам, окулистам. За этот отрезок времени было госпитализировано 28 человек, 22 из них отобрано для предоставления специализированной медпомощи в подведомственные учреждения ФМБА России. За все время диспансеризации в Абхазии обследование прошло более 9500 человек.

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В столице Абхазии диспансеризация проходит с 21 по 27 мая, в Гудаутском районе и Новом Афоне – с 28 мая по 3 июня, в Гагрском районе и Пицунде – с 4 по 9 июня. Минздрав информирует, что граждане Абхазии, которые не успеют пройти диспансеризацию в эти сроки, смогут сделать это, согласно плану Минздрава, уже в сентябре текущего года.