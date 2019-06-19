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Виртуальные бои: танкисты ЮВО в Абхазии тренируются на компьютерных тренажерах

© Foto / Пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Виртуальное боевое пространство формирует "картинку" с учетом времени года и суток, погодных условий, географических и климатических характеристик района тренировки.

СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Танкисты и операторы противотанковых управляемых ракетных комплексов (ПТУР) российской военной базы в Абхазии интенсивно тренируются на современных компьютерных тренажерах, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

© Foto / Пресс-служба ЮВО
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Тренажеры создают реальную картину боя, одновременно показывая на различных расстояниях до 15 мишеней: танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки и другие.

Операторы ПТУР на мониторах видят траекторию полета ракеты, движение наземных и воздушных целей, размеры которых изменяются пропорционально дальности, а также возможные помехи – засветка, звук и задымление.

Более того, программное обеспечение тренажеров позволяют инструкторам автоматически фиксировать ошибки обучаемых, поддерживать с ними связь и моделировать обстановку боя.

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Наличие современных тренажеров позволяет военнослужащим учиться и совершенствовать боевую выучку без затрат моторесурсов и боеприпасов.

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Всего с начала года более 200 танкистов экипажей Т-72Б3 и операторов ПТУР "Штурм-С" базы прошли обучение на компьютерных тренажерах.

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Теги:
Южный военный округ


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