ЦИК Абхазии открыл три избирательных участка за рубежом

СУХУМ, 16 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Участки для голосования на выборах президента Абхазии организованы в Москве, Черкесске и Стамбуле, сообщил ЦИК Абхазии.

"Участки, образованные за пределами Абхазии, в соответствии с законом отнесены к Сухумскому избирательному округу №6", – объяснили в ведомстве.

Избирательные комиссии избирательных участков, образованных за пределами Абхазии, утверждаются Центральной избирательной комиссией за 30 дней до выборов по представлению руководителя дипломатического или полномочного представительства Республики Абхазия в иностранном государстве.

Во вторник, 16 июля, Центральная избирательная комиссия Абхазии завершит прием документов и регистрацию инициативных групп и политических партий для выдвижения кандидатов. Согласно действующему законодательству, это происходит за сорок дней до выборов, которые назначены на 25 августа.

26 июня ЦИК Абхазии зарегистрировал политическую партию "Акзаара" по выдвижению Леонида Дзапшба в кандидаты в президенты. 5 июля съезд партии выдвинул его в качестве кандидата в президенты.

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Также ЦИКом были зарегистрированы политическая партия "Единая Абхазия" (которая пока не назвала своего кандидата) и партия "Амцахара", которая выдвинула Алхаса Квициния.

От инициативных групп в кандидаты на выборах президента были выдвинуты: Алмас Джапуа, Астамур Какалия, Астамур Тарба, Астамур Отырба, Шамиль Адзынба, Артур Анкваб, Олег Аршба, Рауль Хаджимба и Аслан Бжания.

В воскресенье, 14 июля, стало известно, что лидер оппозиции Аслан Бжания не будет принимать участие в президентских выборах.

После получения всех необходимых документов от потенциальных кандидатов ЦИКу дается еще 10 дней на изучение этих материалов. Регистрацию самих кандидатов нужно провести не позднее одного месяца до дня голосования, то есть до 25 июля.