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Водопадв Новом Афоне в Абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на среду 17 июля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (154)
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В среду 17 июля территория Абхазии окажется под влиянием теплого сектора южного циклона, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 16 июл – Sputnik. В среду 17 июля в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщают абхазские синоптики.

Высокогорное село Псху
© Sputnik / Томас Тхайцук
Прогноз погоды в Абхазии на неделю

Атмосферное давление – пониженное.

Ветер слабый и умеренный, от одного до шести метров в секунду. 

Температура воздуха ночью +16 +21°С,  днем +23 +28°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды значительное и слабое, от одного до двух балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (154)

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Теги:
Абхазия, погода в Абхазии


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