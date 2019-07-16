Прогноз погоды в Абхазии на среду 17 июля

СУХУМ, 16 июл – Sputnik. В среду 17 июля в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщают абхазские синоптики.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, от одного до шести метров в секунду.
Температура воздуха ночью +16 +21°С, днем +23 +28°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды значительное и слабое, от одного до двух балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.
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