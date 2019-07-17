Акцент на традиции: в селе Джирхуа открылся летний детский лагерь

О том, как жительница села Джирхуа Гунда Еник открыла у себя дома в деревне детский лагерь "Отдых у бабушки", как дети проводят время в высокогорном селе, с чем их знакомят, что они едят и как Sputnik протестировал на себе лагерь, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В селе Джирхуа уже две недели работает детский летний лагерь "Сыԥсшьарамшқәа санду лҟны" (Отдых у бабушки – прим.), в котором детей в течение недели знакомят с языком, культурой, традициями и бытом абхазов. В Sputnik Абхазия решили протестировать и почувствовать на себе, как это работает. Нашими юными "подопытными" стали сухумские школьницы Диана, Амра и Наала Джопуа.

Чем вам не Ауадхара?

Деревня Джирхуа соткана из камней, гор и облаков. Чтобы попасть сюда придется преодолеть непростой путь, требующий немало времени.

Недалеко от центра села местная жительница Гунда Еник у себя дома разбила летний лагерь. У въезда в Джирхуа встречает Саид Габния, сын Гунды. Через 20 минут попадаем в зеленый просторный двор, полный детей.

© Sputnik Утренняя зарядка в детском лагере

- Вы как раз успели на утреннюю зарядку, – улыбаясь, говорит Гунда Еник.

Наши "подопытные" сразу же устремляются к своим сверстникам, берут обручи и мячи и начинают утреннюю разминку. Кажется, детям не нужны все формальности, без которых не могут вступить в диалог незнакомые взрослые. Мы же вежливо представляемся всему семейству, которое вышло встречать столичных гостей.

В доме уже две недели как все перестроили свой график под юных гостей, которые приезжают в деревню погостить "у бабушки". Утро начинается с зарядки, которая проходит под чутким руководством Саида Габния. Он в этом году окончил школу и планирует поступить в университет на физкультурный факультет.

Дети выстраиваются в ряд и повторяют движения за инструктором. Завершается разминка легким бегом вокруг поляны.

Неожиданно для детей, да и многих взрослых, в конце двора возникает фигура всадника.

- Ух ты! Какая лошадка! – с удивлением произносит наша "подопытная" Диана Джопуа.

Всадник подъезжает к дому и предлагает детям прогуляться верхом на лошади. Диана Джопуа сразу же выскакивает вперед. Саид помогает ей усесться в седле и берет лошадь за уздечку.

© Sputnik У детей есть возможность прогуляться по двору верхом на лошади

Корреспондент Sputnik тоже решает на себе протестировать прогулку верхом на лошади.

Пока мы возились вокруг лошади, на кухне суетится женская половина дома, которая готовит завтрак.

Для Гунды Еник важно, чтобы дети в лагере знакомились не только с традициями и бытом, но и питались здоровой абхазской пищей: аиладж (блюдо из кукурузной муки с добавлением первого сыра — прим.), амгиал (кукурузная лепешка – прим.) с сыром, ачашв (пирог с сыром – прим.), мамалыга, акуд (соус из фасоли – прим.), мясо по-абхазски. Конечно, не обходится и без кашек, супов и борщей.

"Когда создаешь лагерь для детей, нужно все продумать до мелочей. Нужно учитывать то, что все дети разные, кто-то любит мамалыгу, а кто-то нет. Поэтому я разнообразила меню. Но, конечно, акцент делаю на абхазских блюдах, потому что наш лагерь построен на том, что ребенок знакомится именно с бытом абхазов, а как ты познакомишь ребенка без пищи абхазов?" – задается вопросом Гунда Еник.

Завтрак готов. Дети идут мыть руки. И здесь Гунда решила познакомить детей с обрядом омовения рук у абхазов. Этот элемент традиционного церемониала гостеприимства выпадает на долю одной из юных участниц лагеря. Она правой руке держит черпак для воды, а в левой – чистое полотенце. Казалось бы, что может быть проще, но Гунда Еник объясняет, что это целый обряд, без которого невозможно абхазское застолье. Только после этого обряда дети принимаются за завтрак.

День знакомства

Первый день в лагере – день знакомства. После завтрака Гунда собирает вокруг себя детей, вручает им фломастеры, карандаши и бумагу, а за рисованием знакомится со своими подопечными.

"Дети в процессе рисования рассказывают о себе. Могут изобразить на рисунке свою семью или учительницу. Затем они знакомят нас со своим рисунком. Самое главное, что во время этих занятий они разговаривают на абхазском, слушают своих друзей. То есть одновременно развивается и слух, и речь. За неделю любой ребенок, даже тот, кто не знает абхазский, сможет рассказать свою биографию", – уверенно заявляет Гунда Еник.

© Sputnik После завтрака Гунда собирает вокруг себя детей, чтобы познакомиться с ними поближе

Наши подопытные, сестры Джопуа уже успели влиться в детский коллектив. И уже без лишних вопросов воспитателя сами без капли смущения рассказывают о себе. Свою биографию дети подкрепляют рисунком. Наала Джопуа рисует свою семью: маму, папу и двух сестер.

Детям в лагере некогда скучать. Они вместе с Гундой кормят цыплят, телят. Гунда Еник на каждый день придумала оригинальные развлечения. В один из дней она знакомит детей с ритуалами и играми абхазов. Так участники лагеря проводят ритуал по вызыванию дождя Дзиуауа, после которого детей ждет пикник на природе.

Есть в программе походы и экскурсии по абхазским селам: Лыхны, Хуап, Отхара.

"Я считаю, что походы и экскурсии воспитывают ребенка, – признается Еник. – Во время походов проявляются другие качества ребенка. К тому же есть дети, у которых интерес к учебе отсутствует. Их больше привлекают экскурсии, во время которых им можно рассказывать историю, литературу. Моя личная практика показывает, что они так намного лучше воспринимают многие вещи".

За рисованием следуют игры. Участники лагеря выбирают вышибалы. К детским играм приобщаемся и мы. Раз тестировать на себе, то по полной. Летний лагерь в деревне привлекает не только детей, но и взрослых, которых непроизвольно охватывает чувство ностальгии.

"В моем доме нет Wi-fi. Я намеренно отказываюсь от интернета. Конечно, дети могут иметь телефоны, они должны держать связь с родителями. Но, когда они сюда попадают, им уже не до телефонов. Им интересно проводить время друг с другом, а не с телефонами", – поясняет Гунда Еник.

© Sputnik Для Гунды Еник важно, чтобы дети в лагере питались здоровой абхазской пищей

Незаметно наступает время обеда. Дочери Гунды уже успели накрыть стол из абхазских блюд: мамалыга, курица по-абхазски, сыр, мясо по-абхазски, акуд (соус из фасоли) и ачашв (пироги с сыром – прим.).

Гунда приглашает к столу детей, а заодно и столичных гостей. Церемонию омовения рук уже вызывается проводить Диана Джопуа.

После обеда наступила пора возвращаться. Но наши "подопытные" не торопились прощаться.

- Я хочу здесь остаться. Мне здесь нравится, – заявила родителям Диана Джопуа, которую привлекла лагерная жизнь.

Но не в этот раз.

Немного о самой идее

Учительница абхазского языка и литературы Гунда Еник уже 22 года преподает в средней школе села Джирхуа. Последние несколько лет она сталкивалась с тем, что дети мало знают о традициях и культуре своего народа. Тогда Гунда задумала открыть детский лагерь, в котором она знакомила бы детей с жизнью и бытом абхазов. И где как ни в деревне сохранились эти традиции!

"Раньше нас всех летом отправляли в деревню к бабушке, где мы замечательно проводили время, узнавали многое, обучались трудолюбию. Но сейчас многим даже некуда отправлять своих детей, потому что они уже оторваны от села, у них нет там родственников. Наш лагерь в первую очередь для городских детей. Все, кому я рассказала, мне говорили, что проект очень интересный, что после войны мало летних лагерей в деревнях", – вспоминает Еник.

Поначалу, как признается учительница, были сомнения, получится ли все это организовать, будет ли интересно это родителям и детям. Да и среди знакомых были те, кто отговаривал ее, говорил, что не стоит на это тратить время. Но после недолгих раздумий Гунда Еник все же решилась.

© Sputnik Сейчас у Гунды Еник пять подопечных. Но места хватит еще на двоих

Перед тем как начать свое дело, она решила основательно подготовиться: прописать программу занятий, закупить все необходимое для детей.

Но то, что нужно юридически оформить лагерь, Гунде даже в голову не пришло. Таинственного воспитателя стали искать во всех ведомствах. Подключили даже Службу госбезопасности.

"Оказывается, кто-то что-то услышал про наш лагерь, но никто не мог понять, уже даже в СГБ искали меня. Потом, когда узнала, я сама заявилась. Мне рассказали, что так не пойдет, нужно официально оформляться. Ну, я в течение нескольких дней собрала все необходимые справки из районного отдела образования, отнесла в Министерство юстиции и оформила официально лагерь", – рассказала Гунда Еник.

Сейчас у Гунды Еник пять подопечных. Но места хватит еще на двоих.

"Отдых у бабушки" не бесплатный. Суточная стоимость – полторы тысячи рублей.

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