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Здание Верховного суда

Верховный суд признал законным арест подозреваемого по делу о похищении Мерцхулава

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Похищение Омара Мерцхулава (9)
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Георгий Адлейба был задержан по подозрению в причастности к похищению Омара Мерцхулава, суд назначил ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

СУХУМ, 17 июл — Sputnik. Суд кассационной инстанции Верховного суда Абхазии признал законным арест Георгия Адлейба, задержанного по подозрению в причастности к похищению Омара Мерцхулава, сообщается на сайте суда.

Работа на посту ГАИ
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Защита подозреваемого, которую представляет адвокат Иван Зарандия, учитывая наличие постоянного места жительства Георгия Адлейба на территории Абхазии и положительной характеристики, просил суд заменить избранную ему меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест.

Суд кассационной инстанции по итогам исследования материалов дела, доводов изложенных в жалобе адвоката и возражений прокурора судебного управления Генеральной прокуратуры признал постановление Сухумского районного суда об аресте Георгия Адлейба законным, а жалобу адвоката необоснованной.

"9 июля 2019 года Сухумским городским судом под председательством судьи Орхана Чедия было удовлетворено ходатайство органа расследования об избрании в отношении Георгия Адлейба, задержанного 6 июля 2019 года по подозрению в причастности к похищению Омара Мерцхулава, меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Георгий Адлейба считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором, отметили в суде.

Омар Мерцхулава был похищен 17 апреля 2019 года. На следующий день прокуратурой Сухумского района было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" и "в" части 2 статьи 119 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с применением огнестрельного оружия) и частью 2 статьи 217 (незаконные приобретение, передача, хранение и ношение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору) УК Абхазии.

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Темы:
Похищение Омара Мерцхулава (9)
Теги:
похищение, Абхазия


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