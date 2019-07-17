Врачи рассказали о состоянии пострадавшего в перестрелке Леона Квициния

ЧП в Сухуме, в результате которого погиб житель Сухума Айнар Квициния и пострадал Леон Квициния произошло в пятницу 12 июля.

СУХУМ, 17 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Состояние больного Леона Квициния удовлетворительное и соответствует тяжести перенесенной операции и самой травмы, сообщил Sputnik заместитель главного врача Республиканской больницы Георгий Воуба.

Квициния был доставлен в Республиканскую больницу с огнестрельным ранением грудной клетки, переломом шестого ребра и оскольчатым переломом лопатки.

"Также было повреждена верхняя доля правого легкого. В экстренном порядке он был оперирован. На сегодняшний день острые явления купированы, пациент переведен в палату, состояние удовлетворительное", - добавил Воуба.

Как сообщала прокуратура Сухума, Леон Квициния был ранен из автоматического оружия, Айнар Квициния получил ножевое ранение в область сердца и скончался в больнице.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статьям УК Республики Абхазия: "Умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "Незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия" и "Покушение на убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору" – в отношении жителей города Сухум Милана Панцулая и Зураба Панцулая.

15 июля глава МВД Гарри Аршба сообщил, что по имеющейся оперативной информации, братья Панцулая перешли абхазо-российскую границу. Президент Хаджимба призвал к объективному расследованию этого преступления и дал указание установить с помощью зарубежных коллег местонахождение Милана и Зураба Панцулая.

Кроме того, министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба ранее рассказал, что родственники Айнара Квициния, который был убит в центре Сухума 12 июля, насильно удерживают семью граждан Панцулая, чьи близкие родственники – Милан и Зураб Панцулая – подозреваются в убийстве Квициния. Министр также отметил, что в домах, где проживают родственники Панцулая, произошли пожары.

Прокуратура Ткуарчалского района завела уголовное дело по факту похищения граждан Панцулая Руслана Павловича (1963 года рождения) и Панцулая Вячеслава Павловича (1967 года рождения) и поджога их дома.

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