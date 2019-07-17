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"Черноморэнерго" предупредило об ограничении подачи электричества в Сухуме

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (101)
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Света не будет с 6 до 8 утра в центральных районах города, а также некоторых частях Сухумского района.

СУХУМ, 17 июл — Sputnik. В центре Сухума и части Сухумского района завтра, 18 июля, будет прекращена подача электричества с 6 до 8 утра, сообщается в Facebook РУП "Черноморэнерго".

"Без подачи электроэнергии останутся центральные районы города Сухум и часть Сухумского района", - говорится в сообщении.

Подача электричества будет ограничена в связи с профилактическими работами на оборудовании подстанции ПС ИЭПиТ, она будет отключена.

В июне этого года в высоковольтную линию в Галском районе республики попала молния, что привело к срабатыванию дифференциальной защиты, в результате чего произошло отключение электричества по всей Абхазии.

Подача электроэнергии была оперативно восстановлена.

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (101)
Теги:
Черноморэнерго, Сухум, электричество


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