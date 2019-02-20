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Троллейбусы замерли, светофоры ослепли: как выглядят обесточенные дороги Сухума

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (96)
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Из-за падения уровня воды на ИнгурГЭС и угрозы аварийной остановки станции, в Абхазии стали ежедневно отключать подачу электричества ‪с 11:00 до 14:00 со среды 20 февраля.

В первый день отключения электричества в столице пассажиры столкнулись с трудностями, особенно те, кто предпочитает передвигаться на троллейбусах. Многие люди ездят именно на троллейбусе, так как проезд на нем самый дешевый и по мнению некоторых самый удобный.

Естественно перестали работать и светофоры, не смотря на то, что движение автомобилей было затруднено больших пробок по городу не было,  водители уступали друг-другу дорогу.  

К 19 февраля 2019 года общая прогнозируемая, суммарная выработка ИнгурГЭС и Перепадной ГЭС-1 до начала паводка в марте-апреле составит 310 миллионов киловатт-часов. Прогнозируемое потребление Абхазии в этот период составит 366 миллионов киловатт-часов. Дефицит электроэнергии до начала паводка составит 56 миллионов киловатт-часов, сообщала ранее пресс-служба энергокомпании.

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (96)


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Троллейбусы замерли, светофоры ослепли: как выглядят обесточенные дороги Абхазии
Троллейбусы замерли, светофоры ослепли: как выглядят обесточенные дороги Сухума
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