Абхазскую фермерскую продукцию представили на гастровыставке в Твери

Гастрономическая выставка "Особенности национальных вкусов" проходит в Твери с 16 по 21 июля.

СУХУМ, 17 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазскую фермерскую продукцию представили на гастрономической выставке "Особенности национальных вкусов" в Твери, рассказал корреспонденту Sputnik торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.

Гастрономическая выставка проходит в Твери с 16 по 21 июля. Из абхазской продукции на ней представлены фермерская аджика, специи, маринованные овощи и джемы.

"Абхазская продукция на выставке пользуется большим спросом. Мы участвуем на выставке благодаря нашему сотрудничеству с большой российской компанией "Региональные ярмарки", которая давно работает на этом рынке и зарекомендовала себя как надежный и серьезный партнер. После того как мы пресекли деятельность нескольких недобросовестных компаний, которые пытались использовать абхазский бренд, мы начали сотрудничать с компанией "Региональные ярмарки". У них много интересных форматов", – рассказал Олег Барциц.

Барциц отметил, что пока абхазское фермерское хозяйство может представить лишь небольшой ассортимент.

"Конечно, надо учитывать сезонный фактор. В данное время года ассортимента мало. Качество достойное, но количество наименовании серьезно ограничено. Нам необходимо увеличивать и сырьевую, и технологическую базу. Количество небольших, компактных фермерских хозяйств должно стать намного больше", – подчеркнул он.

Торгпред Абхазии в России добавил, что абхазская продукция будет также представлена на региональных выставках в Тюмени, Иванове и Уфе.

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