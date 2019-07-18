Сотрудники МВД собрались у здания Генпрокуратуры Абхазии

Сотрудники МВД, подозреваемые в причастности к смерти задержанного Анзора Тарба, были помещены под стражу.

СУХУМ, 18 июл - Sputnik, Асмат Цвижба. Сотрудники Министерства внутренних дел Абхазии собрались у здания Генеральной прокуратуры в поддержку задержанных коллег, подозреваемых в убийстве Анзора Тарба, сообщил Sputnik министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба.

"Здесь собрались сотрудники МВД и родственники задержанных, которые крайне возмущены тем, что сотрудники МВД находятся под стражей. Я уже дал команду, чтобы все разошлись и не устраивали здесь концерт. Мы обсудили вопрос в прокуратуре, все должно быть в рамках закона", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что прокуратура Сухума завела на оперативников угрозыска уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при исполнении служебных обязанностей, которое "выразилось в применении физического насилия к административно задержанному Тарба Анзору Валиковичу и повлекло за собой смерть последнего".

На данном этапе имена и фамилии подозреваемых не подлежат разглашению в интересах следствия, ранее сообщили в МВД.

Содержащийся под стражей Анзор Тарба, 1969 года рождения, скончался в ночь на четверг 11 июля.

13 июля министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба сообщил, что на сотрудников МВД завели уголовное дело.

Дело о гибели Анзора Тарба в числе других резонансных дел, обсуждалось на совещании у президента Абхазии Рауля Хаджимба с участием генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя СГБ.

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