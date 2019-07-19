Новая форма: в Гудауте и Лыхны отремонтировали школы

Восстановительные работы здания Гудаутской средней школы № 3 начались в 2017 году, на ремонт было выделено 80 миллионов 400 тысяч рублей.

СУХУМ, 19 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. В Гудауте и Лыхны к новому учебному году отремонтировали школы, на обоих объектах побывал президент Рауль Хаджимба.

Ремонт школы в Гудауте

Гудаутская школа № 3 откроется после ремонта к новому учебному году.

Президент Рауль Хаджимба в рамках рабочей поездки в Гудаутский район проверил, как идут ремонтные работы в школе. Работы по восстановлению здания начались в 2017 году, на ремонт было выделено более 80 миллионов рублей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гудаутская школа №3

За это время строители уже успели отремонтировать фасад здания, стены, установить систему противопожарной безопасности. Сейчас осталось положить пол.

© Sputnik / Томас Тхайцук Строители уже успели отремонтировать фасад здания, стены, установить систему противопожарной безопасности. Сейчас осталось положить пол.

"Во время ремонта особо проблем не было. Сейчас остается нам положить пол и благоустроить территорию школы. Думаю, мы успеем к сентябрю. Пока все идет по срокам", - рассказал представитель фирмы подрядчика Шалико Хагуш.

По словам директора школы Инны Халваш, школа капитально не ремонтировалась с момента ее открытия, строителям пришлось провести колоссальную работу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новая школа рассчитана на 600 учеников

Новая школа рассчитана на 600 учеников. Сейчас в Гудаутской школе № 3 обучается более 150 детей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сейчас в Гудаутской школе №3 обучается более 150 детей

Восстановление школы в Лыхны

Работы по восстановлению здания Лыхненской средней школы имени Платона Шакрыл начались в 2017 году, на ремонт объекта было выделено более 113 миллионов рублей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лыхненская средняя школа имени Платона Шакрыл

"Здание было в плачевном состоянии. Очень чувствовалась ветхость. Пришлось укреплять все стены. Нужно было наносить очень большие слои штукатурки. Вот так поэтапно мы ремонтировали. На сегодняшний день уже практически все работы завершены. Учтена противопожарная безопасность", - рассказал прораб фирмы подрядчика, занимавшейся ремонтом школы, Игорь Циментия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Капитальный ремонт лыхненской средней школы

Здание Лыхненской средней школы было открыто в 1981 году. С тех пор в школе не проводился капитальный ремонт. После Отечественной войны Народа Абхазии здание пришло в удручающее состояние, стены сыпались, кабинеты отапливались дровяными печками. Сейчас осталось убрать школу после ремонта и оснастить кабинеты партами и учебно-вспомогательными материалами.

© Sputnik / Томас Тхайцук Отремонтированный спортзал

Президент Рауль Хаджимба признался, что доволен тем, как школы отремонтировали.

"Я удовлетворен тем, как отремонтировали школы. Самое главное и важное, чтобы школа была наполнена детьми. Надеюсь, ремонт школы позволит родителям вернуть детей в родную школу. Школа достойная, она имеет свою историю", - добавил президент.

Из-за состояния Лыхненской школы раньше многие родители отправляли детей учиться в другие учебные заведения.

Учебный процесс в Лыхненской средней школе возобновится 1 сентября. Сейчас в школе обучается до 100 детей. Школа рассчитана на 800 детей.

Здание было отремонтировано в рамках Инвестпрограммы социально-экономического развития Абхазии. Финансирование Инвестпрограммы на 2017-2019 годы составляет около 6 миллиардов рублей.

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