20:48 19 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.87
  • EUR70.79
Поиск
Строительство моста в Гудауте

Новый мост построили в Гудауте

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
59120

Строительство нового моста на улице 4 Марта в Гудауте шло два месяца, на объект было выделено более 10 миллионов рублей.

СУХУМ, 19 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Новый мост построили на улице 4 Марта в Гудауте, сообщает корреспондент Sputnik.

Как рассказал замдиректора ГП "Абхазберегозащита" Аляс Сангулия, строителям пришлось возвести не только мост, но и расширить русло реки и возвести подпорную стену.

Строительные работы в Гудауте
© Sputnik / Томас Тхайцук
Строительные работы в Гудауте
Ранее река Дзлагара по несколько раз в год подтапливала дома жителей улицы 4 Марта.

"Лет шесть назад в течение четырех месяцев речка подтопила вообще три раза. Уровень воды доходил до полутора метров. Мебель портилась. Такая беда не только у меня, но и у всех живущих по соседству. Все страдали от наводнения. Сейчас мост и подпорную стену сделали. Надеемся, что поможет", - рассказал местный житель Зураб Дзидзария.

Строительство моста в Гудауте
© Sputnik / Томас Тхайцук
Строительство моста в Гудауте
Строительство моста шло два месяца, на объект из Республиканского бюджета было выделено более 10 миллионов рублей. 

Улица 4 Марта - одна из центральных улиц Гудауты, которая ведет к центральному рынку. Пока шло строительство, улица была перекрыта, а водители ездили в объезд по улице Лакоба.

Читайте также:

 

 

Теги:
Гудаута, Абхазия, Рауль Хаджимба


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Здесь все: Губ Боб, эльфы и Годзилла на Comic-Con в Сан-Диего
Вышинского опять оставили в СИЗО
Политическое решение: Вышинского опять оставили в СИЗО
Ученья свет: где, как и на кого хотят учиться читатели Sputnik
Соцсети
Sputnikabkhazia