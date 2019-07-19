Новый мост построили в Гудауте

СУХУМ, 19 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Новый мост построили на улице 4 Марта в Гудауте, сообщает корреспондент Sputnik.
Как рассказал замдиректора ГП "Абхазберегозащита" Аляс Сангулия, строителям пришлось возвести не только мост, но и расширить русло реки и возвести подпорную стену.
"Лет шесть назад в течение четырех месяцев речка подтопила вообще три раза. Уровень воды доходил до полутора метров. Мебель портилась. Такая беда не только у меня, но и у всех живущих по соседству. Все страдали от наводнения. Сейчас мост и подпорную стену сделали. Надеемся, что поможет", - рассказал местный житель Зураб Дзидзария.
Улица 4 Марта - одна из центральных улиц Гудауты, которая ведет к центральному рынку. Пока шло строительство, улица была перекрыта, а водители ездили в объезд по улице Лакоба.
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