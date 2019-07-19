День рождения по-восточному: Галу исполнилось 87 лет

О том, как в Гале отметили День города, чем гордятся сотрудники администрации, кто не дал гостям насладиться местными шашлыками и что жители желают своему дому, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Главная достопримечательность

19 июля 1993 года было принято решение переименовать местечко Гал в город. Сегодня самому восточному городу Абхазии исполнилось 87 лет.

Праздничным настроением по дороге в Гал и не пахло. Еще проезжая Очамчыру мы увидели черные тучи над городом. "Ну, все, никакого праздника и репортажа",- пронеслось у меня в голове. Но не тут-то было. В самом Гале решили не поддаваться погодным капризам.

Отмечать праздник начали с самого утра. На площади у Дома культуры организовали сельскохозяйственную ярмарку. Фермеры из сел Галского района привезли в город свежую кукурузу, зелень из собственного огорода, помидоры, огурцы и знаменитый галский сыр. Последний разобрали быстрее всего.

© Sputnik / Акоп Кущян Празднование дня города Гал

По просьбе коллеги прикупила килограмм стручковой фасоли и немного зелени, но сначала внимательно принюхалась.

- Это все из собственного огорода, сами все выращиваем, натуральное. Берите, не пожалеете,- уверила меня Дениза из села Шашикуара.

- Верю-верю и по запаху ощущается – отвечаю я и тут же вспоминаю, зачем приехала, - Как Вам живется в современном Гале? Сильно изменилась ситуация после войны?

- Ничего, доченька, не жалуемся. Работаем, выращиваем вот это все, так и живем, - скромно отвечает мне Дениза.

К нашему разговору вскоре присоединился управляющий делами администрации Галского района Джон Гулария, который минутой ранее у пустых прилавков вместе с жителями города поднимал стакан молодого вина за процветание "именинника".

- Вот вы посмотрите, какой у нас район богатый, сколько всего привезли фермеры, - и, указывая на Денизу,- А жители какие! Посмотрите на нее, сразу же видно, добрая женщина, какие глаза добрые! Скажите, ведь лучше стало в Гале жить? Воруют меньше, не как раньше. Беспредела нет.

Дениза кивает.

По словам главы администрации Гала Тимура Надарая, последние два года выдались для жителей сел сложными. От различных вредителей пострадал урожай фундука. Но день рождения города галцы отмечают с хорошим настроением.

"В этом году мы рассчитываем сохранить более 70 процентов урожая. Это огромный труд правительства и каждого жителя, специалистов, международных организаций. Буквально вчера крестьяне привезли на рынок первый урожай. Цена на орех тоже радует, 85-90 рублей. Все это дает надежду на то, что галцы смогут в этом году заработать, принести домой кусок хлеба и экономическая ситуация будет лучше, чем в предыдущие годы", - отметил он.

© Sputnik / Акоп Кущян Полевая кухня

Живи и процветай!

По традиции в День города в Гале провели съезд Мурзаканских абхазов, уже третий по счету. Главная задача общественной организации – защита и объединение потомков самурзаканских абхазов.

После официальной части гостей угостили шашлыками, которые жители города пожарили здесь же, на площади у Дома культуры. Глава Администрации Гала провел гостей к закускам. Но "антракт" длился недолго.

© Sputnik / Акоп Кущян Празднование дня города Гал

- Тимур Хухутович, тут все ваши люди разошлись, а спектакль уже начинается, - прервала беседу главы администрации Гала сотрудник Абхаздрама.

- Сейчас все исправим, - обещает Надарая.

Через несколько минут все посетители "шашлычной" оказались в зрительном зале. В подарок городу Абхаздрам привез фазилевского "Махаза". В зале смешались голоса актеров, зрителей и синхронного перевода, который был слышен лишь на первых рядах.

После спектакля вновь за стол. В честь 87-летия администрация города подготовила праздничный фуршет, а у Дома культуры расположилась полевая кухня. Очередь за гречкой не иссякала. Жителей Гала не смущал даже не прекращающийся проливной дождь.

Уже через несколько минут по площади разносились тосты за здоровье главы города и пожелания процветания.

"В лице самурзаканцев желаю здоровья, хорошей жизни, личных и политических благ всем жителям Гала. Сейчас нам живется намного лучше и спокойнее, надеемся на лучшее", - поднимает тост житель города Игорь Шония и подчеркивает – Я абхаз и здесь живу уже 69 лет.

К нашему отъезду дождь так и не прекратился, как и тосты за спокойную и мирную жизнь в Гале.

Читайте также: