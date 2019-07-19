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Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба и заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Игорь Кошин посетили здание средней школы №2 в Сухуме

Международная инспекция: премьер Абхазии и замглавы минкавказа осмотрели школу №2 в Сухуме

© Foto / сайт Кабинета Министров
В Абхазии
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Темы:
Пожар во второй школе в Сухуме (26)
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Ранее сообщалось, что сухумская средняя школа №2, где 2 мая произошел пожар, будет восстановлена из средств резервного фонда президента Абхазии.

СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба и замминистра России по делам Северного Кавказа Игорь Кошин оценили ход восстановительных работ в средней школы №2 в Сухуме, пострадавшей в результате пожара 2 мая 2019 года, сообщается пресс-служба кабмина Абхазии.

Генеральный директор ГК "Апсныргылара" Темур Ткебучава, говоря о ходе ремонтных работ, отметил, что в двух корпусах здания уже завершены работы по укладке кровли.

"К концу июля строители заменят кровлю и в третьем учебном корпусе школы. Завершаются работы по устройству монолитного перекрытия", – сказал Ткебучава.

Восстановление кровли второй школы после пожара, 17 июня 2019
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перекрытия горевшей в мае сухумской школы №2 сделают монолитными
Кроме того, Ткебучава обратил внимание на то, что план восстановительных работ предусматривает замену всех дверей и полов в пострадавших корпусах. Также предусмотрен частичный отделочный ремонт стен – штукатурка и полная покраска стен внутренних помещений. Будут заменены электрика, сантехника и вентиляция во всех пострадавших в результате пожара кабинетах.

Завершая обход здания, Валерий Бганба выразил благодарность строителям за проделанную работу и подчеркнул, что ремонт школы необходимо завершить все строительные мероприятия до конца августа.

Далее состоялось совещание в Кабмине Абхазии, в ходе которого участники обсудили возможность российского софинансирования восстановительных работ здания Сухумской средней школы №2 имени Пушкина.

Здание средней школы №2 в Сухуме,пострадавшее в результате пожара 2 мая 2019 год
© Foto / сайт Кабинета Министров
Здание средней школы №2 в Сухуме,пострадавшее в результате пожара 2 мая 2019 год

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Темы:
Пожар во второй школе в Сухуме (26)

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Теги:
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