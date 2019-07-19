Международная инспекция: премьер Абхазии и замглавы минкавказа осмотрели школу №2 в Сухуме

СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба и замминистра России по делам Северного Кавказа Игорь Кошин оценили ход восстановительных работ в средней школы №2 в Сухуме, пострадавшей в результате пожара 2 мая 2019 года, сообщается пресс-служба кабмина Абхазии.
Генеральный директор ГК "Апсныргылара" Темур Ткебучава, говоря о ходе ремонтных работ, отметил, что в двух корпусах здания уже завершены работы по укладке кровли.
"К концу июля строители заменят кровлю и в третьем учебном корпусе школы. Завершаются работы по устройству монолитного перекрытия", – сказал Ткебучава.
Завершая обход здания, Валерий Бганба выразил благодарность строителям за проделанную работу и подчеркнул, что ремонт школы необходимо завершить все строительные мероприятия до конца августа.
Далее состоялось совещание в Кабмине Абхазии, в ходе которого участники обсудили возможность российского софинансирования восстановительных работ здания Сухумской средней школы №2 имени Пушкина.
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