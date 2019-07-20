Двойной "разрыв": восстановлена подача электроэнергии в гудаутской Бамборе

Подача электроэнергии по улице Бамборская в Гудауте, где проживает около 200 абонентов, прекратилась утром в понедельник 15 июля.

СУХУМ, 20 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Повреждения на линии электропередачи, питающей улицу Бамборская в Гудауте, были найдены и устранены вечером в пятницу 19 июля, рассказал корреспонденту Sputnik главный инженер Гудаутского района РУП "Черноморэнерго" Денис Ажиба.

"Кабель был поврежден в двух местах. Протяженность этого кабеля около 1700 метров, пролегает он под землей – через футбольное поле, чьи-то сады, дворы, магазины, речку и болото. Точную причину поломки назвать не могу, но возможно, что обрыв произошел из-за длительной эксплуатации линии", - отметил Ажиба.

На поиски места обрыва линий электропередач у сотрудников "Черноморэнерго" и сухумского СУЭС ушло четыре дня. Для этой работы вызвали две передвижные лаборатории, которые методом прозвона устанавливают точку поломки, объяснил инженер. Одну из поломок обнаружили под землей в огороде местного жителя.

"После того, как нашли повреждения, установили три кольцевые и одну соединительную муфту. Вся эта работа проведена силами "Черноморэернго", Гудаутской электросетью и сухумского СУЭС", - сказал Ажиба.

Подача электроэнергии по улице Бамборская в Гудауте, где проживает около 200 абонентов, прекратилась утром в понедельник 15 июля. Раннее в пресс-службе РУП "Черноморэнерго" уточнили, что улица Бамборская не находится на балансе предприятия.

Читайте также: