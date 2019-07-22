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Учения танковых и мотострелковых подразделений ЮВО

С погружением: танкисты ЮВО пройдут курсы вождения танков под водой

© Sputnik / Кирилл Брага
В Абхазии
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Танкисты российской военной базы ЮВО в Абхазии пройдут курс подводного вождения бронемашин.

СУХУМ, 22 июл – Sputnik. Военнослужащих российской военной базы, дислоцированной в Абхазии, обучат вождению танков под водой, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

© Foto / Пресс-служба ЮВО
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Танкисты на специально оборудованном вододроме на полигоне "Прудбой" в Волгоградской области отработают навыки подводного вождения современных танков Т-72Б3. Экипажи погрузятся на глубину до пяти метров и преодолеют водные преграды шириной более 50 метров.

Также военные отработают действия в случае затопления боевой машины, кислородного голодания, поражения отравляющими веществами и взрывной волной.

Механики-водители будут управлять танками в условиях нулевой видимости, ориентируясь только по приборам.

Танкисты будут экипированы в индивидуальные аварийно-спасательные средства, изолирующие дыхательные аппараты ИП-5, которые позволяют провести под водой около часа.

Обучение пройдут двести военнослужащих.

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Теги:
танки, Абхазия, Россия, ЮВО


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