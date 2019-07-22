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Двое составителей Белой книги Абхазии – Павел Флоренский и Татьяна Шутова

Составителей "Белой книги Абхазии" приняли в Союз журналистов республики

© Sputnik / Сария Кварацхелия
В Абхазии
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Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг вручил удостоверения новоиспеченным членам творческого объединения.

СУХУМ, 22 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Составители "Белой книги Абхазии", Павел Флоренский и Татьяна Шутова, а также военный журналист Евгений Баранов, освещавший Отечественную войну народа Абхазии 1992-1993 годов, стали членами Союза журналистов Абхазии в понедельник 22 июля.

Журналист берет интервью
© Fotolia / Wellphoto
Союз журналистов Абхазии присоединился к Хартии журналистской этики

Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг отметил важность взаимодействия абхазских и российских журналистов.

"Необходимы постоянное общение, обмен мнениями, дискуссий об особенностях информационной политики, что мы должны делать, в чем должны нам наши друзья помогать. С вашей помощью мы должны думать, как продвигать имидж страны", – сказал Хашиг.

Журналист Евгений Баранов выразил мнение, что в федеральные российские СМИ должны проявлять больше интереса к Абхазии.

"Уже 25 лет Абхазия живет мирно. И, если сегодня о чем-то говорить, то только о том, что происходит сейчас. Мы имеем ежегодные материалы: зимой – про мандарины, летом – про сезон. Поколение людей, которое помнит войну, которое помнит Абхазию до войны и после войны и всю эту историю могут тянуть, как единое целое, а не как отрывки чьей-то мысли. Их, к сожалению, остается все меньше и меньше. И наши задачи – рассказывать о том, что было", – сказал Баранов.

Руслан Хашиг вручил удостоверения новым членам творческого объединения.

Удостоверения членам Союза журналистов Абхазии
© Sputnik / Сария Кварацхелия
Удостоверения членам Союза журналистов Абхазии

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Теги:
Абхазия, журналисты


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