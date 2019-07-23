Свои против своих: две армии ЮВО проведут масштабные двусторонние учения

СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Соединения и воинские части 49-й и 58-й армий Южного военного округа (ЮВО) приступили к проведению двусторонних командно-штабных учений под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Сообщается, что в учениях примут участие авиационные части 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, соединения и воинские части различных родов войск, материально-технического и медицинского обеспечения, дислоцированные в зонах ответственности обеих армий.
В ходе учений войска 58-й армии российских военных баз ЮВО в Южной Осетии и Абхазии будут противостоять атакующим действиям сил, подчиненных командующему 49-й общевойсковой армии.
Отмечается, что войска будут действовать как на общем тактическом поле, так и на расстоянии в несколько сотен километров, что позволит применять разные формы разведывательно-ударных и огневых методов ведения боевых действий соединениями тактической авиации, ракетных войск и артиллерии, с использованием аэромобильных групп, воздушных десантов и штурмовых отрядов инженерных войск.
- Учения ЮВО, архивное фото© Foto / Пресс-служба ЮВО
- Учения ЮВО, архивное фото© Foto / Пресс-служба ЮВО
- Учения ЮВО, архивное фото© Foto / Пресс-служба ЮВО
"Данный этап максимально интенсивной боевой подготовки летнего периода обучения перерастет в фазу двустороннего КШУ, в котором будут задействованы абсолютно все объединения округа, включая Черноморский флот и Каспийскую флотилию", – резюмировал генерал-полковник Александр Дворников.
Итоговые мероприятия боевой подготовки войск сил ЮВО за текущий учебный год пройдут в сентябре на территории общевойсковых полигонов, дислоцированных в Ростовской и Волгоградской областях, на Кубани и в Крыму.
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