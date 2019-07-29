Найти и обезвредить: разведчики ЮВО в Абхазии начали боевую подготовку

Разведчики российской военной базы Южного военного округа в Абхазии приступили к отработке учебно-боевых и специальных задач в горной местности.

СУХУМ, 29 июл – Sputnik. У российских военнослужащих в Абхазии началась боевая подготовка, которая продлится до середины августа, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Учебно-боевые задачи они выполняют в горно-лесистой местности на полигоне Цабал. Учения направлены на ликвидацию диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника, скрывающихся в горных массивах.

"Военнослужащие провели разведку возможных маршрутов выдвижения ДРГ условного противника и районов их размещения. Далее разведчики устроили засады и при обнаружении условных диверсантов уничтожили их огнем из винтовок специальных снайперских "Винторез" пехотных пулеметов "Печенег" и автоматов АК-74", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Кроме того, разведчики отработали способы вывода из строя коммуникаций условного противника, используя штатные средства современной цифровой связи и навигации "Грот-М", комплексы разведки, управления и связи "Стрелец".

Всего в учениях принимают участие около 300 военнослужащих, задействовано свыше 60 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили "Тигр", разведывательные машины "Дозор" и бронетранспортеры БТР-82 АМ. Учеба на полигоне продлится до середины августа.

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