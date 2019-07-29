Грузия раскритиковала идею запустить международные рейсы из Сухума

СУХУМ, 29 июл – Sputnik. МИД Грузии заявил, что запуск международных рейсов из Сухумского аэропорта противоречит правилам Международной организации гражданской авиации (ICAO) и грузинскому законодательству.

Как передает РИА Новости, пресс-служба грузинского МИДа в своем заявлении отмечает, что, согласно грузинскому закону "Об оккупированных территориях", на территории Абхазии и в ее воздушном пространстве установлен режим чрезвычайного положения, "то есть особенный правовой режим, который запрещает осуществление международных рейсов на оккупированных территориях".

"ICAO, естественно, поддерживает территориальную целостность, суверенитет и единство воздушного пространства Грузии. Согласно правилам ICAO, Сухумский аэропорт и соответствующее воздушное пространство закрыты с 1993 года. Следовательно, в регионе оккупированной Абхазии не может произойти осуществление международных полетов, так как это противоречит международному правосудию, правилам ICAO и законодательству Грузии", - говорится в заявлении ведомства.

Также отмечается, что транспортная администрация Грузии использует все возможности, чтобы стандарты ICAO были защищены.

Кабмин республики одобрил три проекта постановления, регулирующие работу по восстановлению Сухумского аэропорта в пятницу 26 июля.

По прогнозам, аэропорт "Сухум" в перспективе будет принимать от трех до пяти тысяч пассажиров в сутки, и использоваться для авиационных грузоперевозок. Точную дату открытия аэропорта пока не назвали.

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