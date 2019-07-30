Пыль дьявола в Абхазии: леса амброзии и мучения аллергиков

Давно ли появились в республике такие сорняки, как амброзия и золотарник, ведется ли борьба с ними и чем опасна амброзия для человека, читайте в материале Sputnik.

Амброзия попала в Абхазию в середине 30-х годов прошлого века не без помощи человека. Это растение, которое еще называют пылью дьявола, так же, как и золотарник, входит в состав адвентивных групп растений, то есть нетипичных для местной флоры.

Растение родом с американского континента. Условия для растения оказались настолько благоприятными, что оно разрослось здесь. В Абхазии встречаются три вида амброзии, но наиболее широкое распространение получила амброзия полыннолистная. Все виды - особо опасные сорняки и объявлены карантинными.

Появление амброзии в Абхазии

По словам главного специалиста по внутреннему карантину Госинспекции республики по карантину растений Анзора Вартагава, распространение амброзии полыннолистной связано с завозом в советские годы кормов для скота – сена и соломы.

"На небольшой, казалось бы, территории республики, произрастает четыре вида сорняков. Зафиксировано, что с 1951 года распространилась амброзия полыннолистная по всей Абхазии, с 1935 года трехраздельная амброзия (в основном в Гагрском и Гудаутском районах). Третий сорняк в Абхазии – повилика, она появилась в 1935 году. Четвертый сорняк паслен каролинский появился в 60-х годах прошлого века в Галском районе. Появился с завозом торфа из Грузии, из города Поти".

Золотарник канадский завезен в Абхазию в 30-е годы, когда в питомниках в Очамчырском и Гулрыпшском районе проводили опыты, так как он считается каучуконосным растением.

"Пять лет ученые там проводили испытания. Ученые защитили, видимо, диссертации, по результатам выход продукции оказался мизерным, невыгодно было, и испытание было прекращено, а сорняк не был уничтожен на месте. Вот как у нас распространился сорняк золотарник по всем районам Абхазии, особенно золотарника много в восточной Абхазии", — подчеркнул Анзор Вартагава.

Угроза для аллергиков

Из-за специфического запаха амброзия вызывает аллергические реакции в организме человека.

"Лето – это не только самое желанное время года, но и самая опасная пора для аллергиков, так как это период цветения многих растений, которые вызывают аллергическую реакцию – насморк, головную боль, сыпь, обморок и другие симптомы. И амброзия первая в списке этих растений", — отметила врач Херсина Гулиа.

По ее словам, пыльца амброзии – это самый агрессивный аллерген, который может вызывать астму. При этом излечить подобную аллергию просто невозможно, заметила доктор.

Необратимая реакция на амброзию становится причиной переезда аллергиков, проживающих в Абхазии.

В качестве профилактики аллергии на амброзию врач рекомендует начинать с защиты от проникновения пыльцы в помещение, а также соблюдать правила гигиены, проводить часто влажную уборку, нельзя оставлять открытыми окна, нужно пользоваться сеткой для окон, желательно установить в квартире также воздухоочиститель.

"Придерживаясь этих рекомендаций, вы сможете частично обезопасить себя от аллергии на амброзию. Но как только первые признаки аллергии дадут о себе знать, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью", — посоветовала врач Херсина Гулиа.

Без борьбы

В последние годы заброшенные поля стали раздольем для сорняков, особенно много в Абхазии золотарника, амброзии и бакхариса.

"Сорняки заняли территории полей, где можно было бы выращивать различные культуры", — бьет тревогу председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава.

Амброзия цветет с середины июля до середины сентября. В республике специализированного учреждения, которое бы занималось борьбой с сорняками, нет.

По словам Анзора Вартагава, задача Госинспекции республики по карантину растений — своевременно дать объявление в прессу и написать письма начальникам сельхозуправлений в районы.

"Ничего не делается, вся загвоздка в деньгах, никто на это не выделяет средств. На местах должны были бы провести агротехнические мероприятия (выдергивание с корнем, косьба, вспашка поля, перепахивание земельных угодий), обработку химией с применением гербицидов – утал, раундап, метасол", — сказал главный специалист по внутреннему карантину Госинспекции Вартагава.

Он отметил, что из-за необработанности земельных угодий засоряется с каждым годом все больше и больше территорий.

"Я агроном с 1970 года. Раньше было где-то 200 гектаров чая, более 300 гектаров виноградников, ферм было много, овощеводство развито было. Сейчас ничего нет. Огородили земли в деревнях, сказав, что это принадлежало моему деду, а не обрабатывает, не возделывает их никто. Раньше свободного клочка не было. А сейчас вот к чему мы пришли", — удрученно заметил Анзор Вартагава.

Директор Государственной службы защиты растений при Минсельхозе Владимир Герия признал, что с амброзией в республике никакой борьбы не ведется.

"Амброзия у нас не первый камень преткновения. Золотарник у нас похлеще. У нас для борьбы с сорняками нет никакой программы государственной, если только самодеятельность. Но она тоже оставляет желать лучшего. Мы боремся с клопами, с самшитовой огневкой, на это выделяются какие-то средства. Первоочередные меры станем перечислять, до амброзии не дойдем", — сказал Герия.

По словам специалиста, искоренить совершенно золотарник и амброзию невозможно. Единственное, надо держать ситуацию под контролем, но для этого опять же ежегодно в бюджет нужно закладывать средства.

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