Курс на рост: как возрождают аборигенные сорта винограда в Абхазии

Традиция абхазского виноградарства уходит в глубь тысячелетий, но сегодня переживает не лучшие времена.

Агроном Юрий Адзинба рассказал корреспонденту Sputnik Бадри Есиава о том, как в республике пытаются возродить аборигенные сорта винограда, кто на них посягает и каким видит будущее абхазского винограда специалист с многолетним стажем.

Редкие экземпляры

Для молодых аборигенных сортов винограда, которые только приживаются на плантациях вблизи реки Гумиста и на которые возложена "ответственность" за будущее поколение абхазских ягод, отведено несколько отдельных участков.

Несмотря на все попытки не навредить, журналистам, не привыкшим к ходьбе словно по минному полю, избежать порчи не удалось. Кто-то из нас все же наступил на бесценные саженцы. Мы этого даже не заметили, но агроном Юрий Адзинба не мог не обратить на это внимание.

© Sputnik / Томас Тхайцук Молодые аборигенные сорта винограда на плантациях вблизи Гумисты

"Кто-то сломал. Ладно, не страшно. Хотя, конечно, страшно. Потом попробую это исправить", - не стал нас расстраивать Адзинба.

С молодыми сортами винограда мирно соседствуют цветы и помидоры. Адзинба объяснил, что одно другому не мешает, и летом довольно удобно срывать овощи с грядок и ставить их на обеденный стол. Полезная закуска под вкусное и прохладное вино.

Общая площадь плантаций - около 60 гектаров. Первые саженцы там появились в 2004 году. На этой территории произрастает сорок один вид европейского винограда и 22 вида абхазского.

Агроном компании "Вина и воды Абхазии" провел журналистам экскурсию по своим владениям. Он обратил внимание на редкий и при этом еще не изученный сорт винограда, у которого пока даже нет названия.

© Sputnik / Томас Тхайцук На территории произрастает сорок один вид европейского винограда и 22 вида абхазского

"Мы обнаружили, я думаю, мутировавший вид винограда, который дает насыщенный черный цвет. Обычно, количество антоцианов не превышает 700 единиц, но в случае с этим растением в лаборатории выявили, что оно содержит более 1300 единиц антоцианов. Мы нашли его во время экспедиции, и у нас всего один корень этого винограда, что делает его интересным экземпляром", - рассказал агроном.

Ростки этого безымянного винограда также отправили для изучения в Россию, добавил он.

Ажьшкуакуа (белый виноград - ред.) был высажен на плантациях у Гумисты около семи лет назад. Небольшой, но стабильный урожай он начал давать два года назад. Со стороны могло показаться, что Адзинба питает к этому винограду особые чувства. Он подошел к уже окрепшим, высотой около полутора метров лозам, аккуратно привязанным к проволоке на грядках, и бережно взял в руки еще зеленую виноградную кисть.

"Наши аборигенные сорта считаются низкоурожайными. В прошлом, когда гнались за прибылью, эти сорта считались непригодными, так как они давали мало урожая. Сегодня, напротив, считается, что такой виноград хорошо вызревает и приносит плоды, из которых получается хорошего качества вино. То, что раньше считалось недостатком, сейчас - преимущество", - поделился Адзинба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Общая площадь плантаций - около 60 гектаров

Один из основных аборигенных сортов в Абхазии - агбажь, он относится к группе темноокрашенных видов ягод. Саженцы его нашли в ходе экспедиции в Ачандаре у семьи по фамилии Аджба. Размножить этот виноград в республике пока не представляется возможным, нет нужных для этого технологий. Поэтому ростки агбажь отправили во Францию, где используют новую и эффективную технологию "инвитро" - метод размножения винограда в пробирках.

Спустя три года после отправки в Европу агбажь вернулся в Абхазию. Уже осенью этого года агрономы планируют собрать первый урожай и сделать из него вино.

Розовый виноград ажьапщ тоже входит в список редких аборигенных сортов. На плантациях у Гумисты произрастает всего 13 корней этого сорта.

"Здесь у нас всего тринадцать корней. Несколько лет назад мы нашли единичные экземпляры, если мне не изменяет память, на поле у одного местного жителя. Посадили для того, чтобы посмотреть, что этот виноград из себя представляет. Оказалось, его можно отнести к хорошим сортам по урожайности и качеству. В прошлом году с этих кустов мы собрали примерно 30-40 килограммов", - сказал Адзинба.

Вино из ажьапщ получилось вкусным и ароматным, поделился агроном. После удачного эксперимента Адзинба вместе с коллегами высадили сто корней этого винограда на других плантациях, принадлежащих заводу.

Абхазские вина пользуются высоким спросом не только в России, но и в некоторых европейских странах. Юрий Адзинба признался, что лично ему нравятся вина из сорта винограда качич. Не без гордости за предприятие, на котором он работает, напомнил, что белое вино "Ашта Лаша" и красное вино "Атауада" получили "золото" на VI Черноморском форуме виноделия в Сочи.

У абхазских сортов винограда может быть большое будущее, но на их возрождение требуется еще немало лет, средств и труда, уверен Адзинба.

Корнями в историю

Черноморское побережье признано одним из мест на планете, где зародился виноград. Абхазия в этом смысле не исключение. По рассказу агронома, заведующего гумистинским виноградным участком ООО "Вина и воды Абхазии" Юрия Адзинба, в Абхазии произрастало более 60 аборигенных сортов винограда.

"В настоящее время из всего этого числа сохранились единицы. Правда, я не могу сказать, что все они были пригодны для промышленного производства вин, но некоторые из них ценятся и сейчас. Например, у русского князя Николая Смецкого в Гулрыпше были виноградники, и, естественно, он делал вина. Стоили они тогда дороже многих европейских вин", - отметил Адзинба.

Особо ценились абхазские вина из таких сортов винограда, как качич, млахуы, ауасархуа и агбажь. Названия многих из них связаны с некими легендами или же историческими событиями. К примеру, название винограда млахуы, что дословно переводится с абхазского языка как пища голодающему, придумали пастухи, которые стали заложниками непогоды в горах Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазские вина пользуются высоким спросом не только в России, но и в некоторых европейских странах

Легенда гласит, что пастухи спускались к долинам с гор и были вынуждены остановиться в пути из-за сильного снегопада. Они стали искать хоть какую-то еду и в лесу увидели гроздья винограда в большом количестве.

"Бог услышал наши молитвы и послал нам пищу", - произнес один из пастухов, и так у неизвестного на тот момент винограда появилось название.

На поиски утерянных сортов абхазского винограда у сотрудников предприятия по производству вина ушел не один год. Единичные экземпляры удалось найти у местных крестьян, в некоторых европейских странах, регионах России и закавказских республиках.

"Во время экспедиций нам удалось найти несколько сортов нашего винограда у населения, например, ачандарский красный. Это очень хороший виноград. Еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся, связана с тем, что стародавние сорта со временем претерпели изменения, возможно, мутации под влиянием климатических и иных условий. Поэтому сложно доподлинно определить, тот это сорт винограда в чистом виде или другой", - поделился Адзинба.

Не так давно, отметил он, абхазские и российские специалисты занялись изучением генетического происхождения пяти аборигенных сортов винограда. Адзинба возлагает большие надежды на результаты этих работ.

Четыре года назад Юрий Адзинба и главный винодел предприятия "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба выпустили книгу "Абхазские аборигенные сорта", в которую они включили 42 вида местного винограда. Информацию о них виноделы черпали из разных научных, литературных и исторических документов.

Наиболее древним сортом абхазского винограда признан качич. По некоторым данным ученых, этому винограду более двух тысяч лет, что подтверждают археологические раскопки, во время которых нашли пифосы с семенами качича. В первой половине XX века вино из винограда качич, который дает приятный аромат и красный цвет напитку, включили в список столовых вин.

Борьба за виноград

У винограда много врагов. Помимо непогоды, серьезную угрозу представляют разные вредители. Насекомое филлоксерия стало одной из основных причин исчезновения большинства аборигенных сортов в начале XX века.

"Эта проблема возникла в Европе, откуда в начале XX века стали завозить виноградные саженцы, с которыми к нам попал вредитель филлоксера. Создали антифиллоксерный комитет у нас, и по его решению только в районе Келасура было уничтожено около 70 тысяч корней местного винограда. Сколько по всей Абхазии, сказать сложно", - отметил Адзинба.

Агроном добавил, что истребить виноградную филлоксеру окончательно не удалось. Насекомое все еще распространено в Абхазии, но в каком масштабе, еще нужно изучить.

Мраморные клопы – еще одна угроза для местного виноградарства. Сотрудники компании "Вина и воды Абхазии" бросили на борьбу с ними все силы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Агроном Юрий Адзинба

"По разработанной программе мы проводим мероприятия по защите наших растений. Против клещей мы используем "Акарицид", от бабочек и других насекомых "Инсекту", для защиты от болезней – фунгициды. Во время лечения винограда мы в защитные средства добавляем инсектициды, которые уничтожают и мраморного клопа тоже. Вернее, уменьшают их количество", - рассказал Адзинба.

По мнению специалиста, окончательно победить "вонючку" в Абхазии пока невозможно, можно лишь сокращать их популяцию.

Выращивание винограда для промышленного производства требует больших финансовых затрат и человеческих сил. К примеру, только на гумистинском участке плантаций сбором винограда занимаются около 30 человек ежедневно. На работах, предусмотренных с мая по июль, от 15 до 20 человек.

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