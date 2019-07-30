Кове о намерении Грузии не допустить полеты в Абхазию: собака лает, караван идет

СУХУМ, 30 июл – Sputnik. Заявление МИД Грузии о недопустимости международного авиационного сообщения между Абхазией и другими странами - очередная и уже привычная попытка полной изоляции Абхазии, заявил министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.

"Не получится. Собака лает, караван идет", - написал глава абхазского внешнеполитического ведомства на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что официальный Тбилиси раскритиковал идею запустить международные рейсы из Сухума. МИД Грузии заявил, что запуск международных рейсов из Сухумского аэропорта противоречит правилам Международной организации гражданской авиации (ICAO) и грузинскому законодательству. В ведомстве заявили, что ICAO поддерживает территориальную целостность и единство воздушного пространства Грузии.

В пятницу 26 июля Кабинет Министров Абхазии одобрил три проекта постановления, регулирующие работу по восстановлению Сухумского аэропорта. По прогнозам, аэропорт "Сухум" в перспективе будет принимать от трех до пяти тысяч пассажиров в сутки и использоваться для авиационных грузоперевозок. Точную дату открытия аэропорта пока не назвали.

Сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы. Он расположен в 18 километрах от Сухума в поселке Бабушара. До начала 1990-х годов из аэропорта совершались рейсы самолетов во многие города СССР, а вертолетными линиями Сухум был соединен с несколькими населенными пунктами Абхазии. Пассажирооборот составлял летом до 5 тысяч пассажиров в сутки, зимой до 1 тысячи.

В годы Отечественной войны народа Абхазии оба здания аэровокзала и гостиница аэропорта были повреждены, а взлетно-посадочные полосы заминированы. В 1993 году аэропорт был закрыт. К 2000 году полосы полностью разминировали, старое здание аэровокзала отремонтировали и стали использовать их для осуществления внутренних полетов: в село Псху и приема спецрейсов ООН и самолетов из России.

В 2006 году Международная организация гражданской авиации ICAO аннулировала код аэропорта Сухум и изъяла информацию о нем из своих документов. С тех пор запись о возобновлении его действия не была внесена. Аэропорт закрыт для международного сообщения. Авиакомпании - члены международного воздушного союза IATA не выполняют полеты в Абхазию. Во избежание санкций IATA российские авиакомпании также не летают в Сухум.

В августе 2008 года во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в аэропорту впервые за 15 лет произвели посадку военно-транспортные самолеты России, которые доставили десантников и военную технику. 14 сентября 2008 года в аэропорту впервые за послевоенное время сел авиалайнер – самолет министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Руководство Абхазии не раз планировало восстановить Сухумский аэропорт и начать полеты. О том, что аэропорт Сухума может быть восстановлен сообщалось в 2011 и 2014 годах. В 2015 году президент Рауль Хаджимба заявил, что у Абхазии пока нет средств, чтобы Сухумский аэропорт заработал.

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