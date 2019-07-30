Ткуарчалскому району передали новые автобусы

В рамках Инвестпрограммы социально-экономического развития республики на приобретение школьных автобусов для районов и сел Абхазии было выделено 162 миллиона рублей.

СУХУМ, 30 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. Ткуарчалский автопарк пополнился новыми автобусами, передача общественного транспорта произошла в присутствии президента Рауля Хаджимба, который посетил район во вторник, 30 июля.

Президент поинтересовался у водителей нового транспорта нравится ли им автобусы, те в свою очередь поблагодарили главу государства и отметили, что очень довольны новинками.

"Район получил шесть автобусов, два из них это школьные автобусы, один мы оставляем в городе, и один передаем агубедийской средней школе. В связи с тем, что у нас проблема с междугородним транспортом, мы направим оставшиеся четыре автобуса на междугороднее сообщение", - сказала глава Ткурчалского района Аида Чачхалия.

Старый транспорт часто ломался, отметила она. "Это конечно же доставляло большие неудобства. Также республика ожидает еще 14 автобусов, премьер-министр обещал минимум два автобуса выделить нашему району", - сказала Чачхалия.

Новый автотранспорт был выделен району в рамках Инвестпрограммы социально-экономического развития Абхазии.

Инвестпрограмма направлена в первую очередь на восстановление объектов социальной сферы, дорог, объектов инфраструктуры, энергетического хозяйства республики, объектов реального сектора экономики, в основном сельскохозяйственной направленности.

Ранее новые автобусы получили также в Сухуме, Гудаутском и Очамчырском раонах.

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