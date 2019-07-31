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"Орлан" в небе: учения российских военных беспилотников начались в Абхазии

© Sputnik / Павел Лисицын
В Абхазии
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В учебных полетах в условиях горной местности и морской зоны задействованы около 10 единиц современных беспилотных летательных аппаратов.

СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Беспилотные летательные аппараты Южного военного округа в Абхазии приступили к практическим тренировкам по выполнению специальных задач, сообщает пресс-служба ЮВО.

"По плану боевой подготовки расчеты беспилотников отрабатывают проведение разведки на малых и средних высотах, передачу оперативной информации в пункты управления о действиях наземных войск, а также выполняют маневры для предотвращения потери навигации и радиолокации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, российские военные отработают обнаружение позиций условного противника, передачу данных на пункты управления для улучшения эффективности поражения целей огнем артиллерии.

Учения ЮВО
© Foto / пресс-служба ЮВО
Найти и обезвредить: разведчики ЮВО в Абхазии начали боевую подготовку

Беспилотные летательные аппараты позволяют командирам подразделений производить точные и оперативные корректировки огня и получать полные данные о действиях войск противника, отметили в пресс-службе ЮВО.

Всего в учебных полетах в условиях горной местности и морской зоны задействованы около 10 единиц современных беспилотников, в том числе "Орлан", "Застава" и "Гранат".

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Теги:
беспилотники, Абхазия, Южный военный округ


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