Прицепом в Абхазию: прямой поезд свяжет Великий Новгород и Сухум

Прямое железнодорожное сообщение из Великого Новгорода в Сухум будет действовать до 2 сентября.

СУХУМ, 1 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Прямые поезда начнут ходить из Великого Новгорода в Сухум со 2 августа, сообщил корреспонденту Sputnik генеральный директор РУП "Абхазская железная дорога" Алхас Вартагава.

"Для организации маршрута к поезду из Санкт-Петербурга будет прицеплен один дополнительный плацкартный вагон. Поезд начинает курсировать со 2 августа и будет ходить через день", – уточнил собеседник.

Железнодорожный маршрут поезда из Великого Новгорода пройдет через Тверь, Москву, Тулу, Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону, Армавир, Туапсе, Сочи, Адлер, Гагру. Время в пути составит 60 часов (двое с половиной суток).

Первый поезд отправится с железнодорожного вокзала Великого Новгорода в 21:00 в пятницу 2 августа и прибудет в Сухум в понедельник 5 августа в 9:13 утра.

Прямое железнодорожное сообщение из Великого Новгорода в Сухум будет действовать до 2 сентября.

Читайте также: