Прицепом в Абхазию: прямой поезд свяжет Великий Новгород и Сухум

СУХУМ, 1 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Прямые поезда начнут ходить из Великого Новгорода в Сухум со 2 августа, сообщил корреспонденту Sputnik генеральный директор РУП "Абхазская железная дорога" Алхас Вартагава.
"Для организации маршрута к поезду из Санкт-Петербурга будет прицеплен один дополнительный плацкартный вагон. Поезд начинает курсировать со 2 августа и будет ходить через день", – уточнил собеседник.
Первый поезд отправится с железнодорожного вокзала Великого Новгорода в 21:00 в пятницу 2 августа и прибудет в Сухум в понедельник 5 августа в 9:13 утра.
Прямое железнодорожное сообщение из Великого Новгорода в Сухум будет действовать до 2 сентября.
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