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Посольство Абхазии в Москве ожидает около тысячи избирателей на выборах президента

© Sputnik / Виталий Белоусов
В Абхазии
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Темы:
Выборы президента Абхазии (47)
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Избирательный участок для голосования в выборах президента Абхазии в Москве будет открыт на улице Донская 18/7, строение 1.

СУХУМ, 1 авг – Sputnik.  Ожидается, что на выборах президента Абхазии в Москве проголосуют порядка тысячи человек, сказал в интервью радио Sputnik председатель избирательной участковой комиссии №4 в Москве Беслан Кобахия.

"Мы ориентируемся на показатели последних президентских выборов, думаю, что число людей будет примерно таким же. Уже составлен список членов участковой избирательной комиссии, всего 11 человек", - рассказал Кобахия.

Он отметил, что создание условия для организации выборов возложено на сотрудников посольства Абхазии в России.

© Sputnik Томас Тхайцук
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"Соответствующее письмо посол Абхазии в России направил в ЦИК республики с просьбой о выделении средств для организации избирательного участка в Москве", - добавил он.

Кобахия заметил, что люди с истекшим сроком действия абхазских паспортов не смогут проголосовать.

"Я хотел бы обратиться к избирателям, с просьбой заменить паспорта, чтобы у нас не возникал этот вопрос на выборах. В остальном, я думаю, что проведем выборы слаженно", - подчеркнул Кобахия.  

Граждане Абхазии для участия в голосовании по выборам президента обязательно должны предъявить действительный внутренний паспорт образца 2016 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Избирательный участок будет открыт за десять дней до дня выборов, и уже за пять дней пройдет презентация с приглашением журналистов, сообщил председатель избирательной участковой комиссии №4 в Москве.

Избирательный участок в Москве входит в сухумский избирательный округ №6, отметил Кобахия.

Президентские выборы в Абхазии пройдут 25 августа. На пост президента Абхазии претендуют десять кандидатов: Рауль Хаджимба, Леонид Дзапшба, Алхас Квициния, Шамиль Адзынба, Олег Аршба, Алмас Джапуа, Астамур Тарба, Астамур Какалия, Астамур Отырба и Артур Анкваб.

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Темы:
Выборы президента Абхазии (47)

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Теги:
Абхазия, президентские выборы


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