История выборов: все о голосовании за президентов Абхазии в инфографике Sputnik

СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор истории президентских выборов в Абхазии за 25 лет.
Кто и когда баллотировался на пост главы государства, с какими результатами финишировали участники президентских гонок, когда проходили выборы и сколько человек претендовали на пост президента с 1994 по 2019 год - смотрите в инфографике Sputnik.
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