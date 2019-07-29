История выборов: все о голосовании за президентов Абхазии в инфографике Sputnik

Вся история выборов президента Абхазии в цифрах - в инфографике информационного агентства Sputnik.

СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор истории президентских выборов в Абхазии за 25 лет.

Кто и когда баллотировался на пост главы государства, с какими результатами финишировали участники президентских гонок, когда проходили выборы и сколько человек претендовали на пост президента с 1994 по 2019 год - смотрите в инфографике Sputnik.

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