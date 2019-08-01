15:54 01 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.83
  • EUR70.47
Поиск

Суд оставил под стражей гражданина Грузии, незаконно перешедшего границу с Абхазией

© Sputnik / Евгений Биятов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
20710

Задержанный за незаконное пересечение госграницы гражданин Грузии водворен в изолятор временного содержания Галского РОВД МВД Абхазии.

СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Сотрудники СГБ Абхазии совместно с пограничниками ФСБ России задержали гражданина Грузии Капанадзе Александра Рафаэльевича (1968 года рождения) за незаконное пересечение государственной границы, сообщается на сайте Службы госбезопасности Абхазии.

Архивное фото
© Sputnik / Виталий Белоусов
Служба безопасности Абхазии задержала гражданина Грузии по подозрению в шпионаже

Отмечается, что нарушитель был задержан 23 июля 2019 года в районе села Абаакыт Галского района в ходе проведения мероприятий по обеспечению охраны государственной границы.

Суд Галского района в отношении Александра Капанадзе избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Прокуратура Галского района возбудила уголовное дело по статье "Незаконное пересечение государственной границы Республики Абхазия", говорится в сообщении.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания Галского РОВД МВД Абхазии.

Читайте дальше:

Теги:
Галский район, Пограничное управление ФСБ РФ, Служба безопасности Республики Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Июль 2019: лучшие фото месяца
Погодные аномалии: на планете бушуют жара, наводнения и пожары
Выборы
История в цифрах: президентские выборы в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia