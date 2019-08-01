Суд оставил под стражей гражданина Грузии, незаконно перешедшего границу с Абхазией

Задержанный за незаконное пересечение госграницы гражданин Грузии водворен в изолятор временного содержания Галского РОВД МВД Абхазии.

СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Сотрудники СГБ Абхазии совместно с пограничниками ФСБ России задержали гражданина Грузии Капанадзе Александра Рафаэльевича (1968 года рождения) за незаконное пересечение государственной границы, сообщается на сайте Службы госбезопасности Абхазии.

Отмечается, что нарушитель был задержан 23 июля 2019 года в районе села Абаакыт Галского района в ходе проведения мероприятий по обеспечению охраны государственной границы.

Суд Галского района в отношении Александра Капанадзе избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Прокуратура Галского района возбудила уголовное дело по статье "Незаконное пересечение государственной границы Республики Абхазия", говорится в сообщении.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания Галского РОВД МВД Абхазии.

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