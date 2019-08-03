Семейный кружок: выставка творческой студии открылась в Сухуме

О том, чем привлекателен квиллинг, за какое время можно собрать макет самолета и как им управлять, читайте в материале Бадри Есиава.

Своими руками

Пустых стен внутри творческой студии "Hobb&Ты" нет. На каждой из них развешаны работы детей, которые учатся рисовать, вышивать, шить, вязать крючком и спицами, а также учатся квиллингу, аэромоделированию и созданию макетов кораблей.

Анна Аршба и Анастасия Берулава из Сухума посещают кружки по вязанию и вышиванию не так давно, но даже за короткий отрезок времени они научились ловко обращаться со спицами, что продемонстрировали на практике. Девочки сейчас "добивают" корзины.

"В начале было сложно, но сейчас уже намного легче. Начинали мы с плетения косичек, чтобы научиться", - сказала Анна и добавила, что планирует подарить свою поделку маме.

© Sputnik / Бадри Есиава Анна Аршба и Анастасия Берулава

Корзина Анастасии будет готова примерно через неделю. В день юная мастерица тратит на плетение около двух часов. Настя считает, что такие корзины очень полезны в быту, в них можно хранить школьные принадлежности и сухие цветы.

Дети расселись за большим столом и принялись что-то усердно скручивать и склеивать. На вопрос что же они делают, ребята хором ответили – "квиллинг". Понадобились подробности, которыми поделилась педагог Римма Хашба.

© Sputnik / Бадри Есиава Творческая студия "Hobb&Ты"

Она объяснила, что квиллинг – это направление в искусстве, которое придумали в Китае около восьми веков назад.

"Я была первой в Абхазии, кто начал преподавать квиллинг, восемь лет назад. Тогда у меня была большая группа детей, а расходного материала не хватало. Из дешевого, что было под рукой, была бумага и я решила заняться этим направлением. Разработала методику обучения у нас в стране за одну ночь и сегодня во многих наших школах преподают квиллинг", - рассказала Хашба и добавила, что ее первой работой в таком стиле было полотно-дерево, которое сейчас находится в школе села Адзюбжа.

Для занятия квиллингом нужна только бумага, деревянные палочки и клей. На стендах студии поделок в технике квиллинг немало.

© Sputnik / Бадри Есиава Ученики студии

Хашба с сожалением отметила, что учеников у них пока немного – около 15. Большинство гости, которые приехали в Абхазию на отдых.

© Sputnik / Бадри Есиава Учеников у студии пока немного – около 15 детей

Уже второй месяц дочь и племянница Ирины Акуджава посещают творческую студию. По словам родительницы, детей привлекает то, что уроки проводятся группами и весело.

"Если такую же программу мы пытались проводить дома, то им было бы не интересно. Здесь много детей, свой творческий дух и их тянет сюда. Буквально бегут на занятия", - рассказала Акуджава.

Она призналась, что как-то раз сама соблазнилась и попробовала изучить квиллинг. Результатом двухчасовых стараний стала картина с цветами, которая заняла свое место у нее дома.

Студия "Hobb&Ты" готова принимать не только детей, но и взрослых, отметила администратор Александра Каушлиева. Правда, желающих пока нет. Она добавила, что студию эту она вместе с членами семьи открыли в июне этого года.

На крыльях ветра

Популярная абхазская эстрадная певица Саида Габния пришла на выставку вместе с сыном Нартом, чтобы поддержать племянника.

"Мама, я тоже хочу сюда ходить", - сказал семилетний Нарт, увидев класс по авиамоделированию.

Заведует этим кабинетом Геннадий Дабежа, который рассказал корреспонденту Sputnik, какие модели самолетов они мастерят, из каких материалов и как они летают.

© Sputnik / Бадри Есиава Геннадий Дабежа ведет класс по авиамоделированию

"Сначала собираем каркас из реек и обтягиваем лавсаном. Это - специальная самоклеящаяся пленка, которая обтягивается утюгом. Самолеты у нас разные. Есть, которые летают с помощью потоков воздуха, а есть и с компрессионными микродвигателями. В них даже можно заливать бензин, в них есть клапана, стоит карбюратор, а заводятся они стартером", - поделился тонкостями сборки игрушечных самолетов.

Отпускать такие самолеты в свободный полет не желательно, они могут разбиться или потеряться. Поэтому, к ним привязывают корды – специальная шестнадцатиметровая проволока, которая позволяет управлять макетом. Макеты самолетов также могут изготавливаться из пенопласта. Из этого материала Дабежа собирает корпусы для коптеров. Один из них лежит на столе в классе, но взлетать он может. Мыши сгрызли винты, пока аппаратура хранилась вне студии.

© Sputnik / Бадри Есиава Готовые макеты самолетов

Сам Дабежа научился "строить" воздушные корабли еще в детстве, когда посещал кружок по авиамоделированию в Ткуарчале. После военной службы на Украине он вернулся на родину и начал преподавать.

На сборку одного кордового самолета у начинающего "авиастроителя" в среднем уходит около одного месяца. В ближайшее время Геннадий планируют открыть класс с авиасимулятаром. Оборудование уже закуплено.

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