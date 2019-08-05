Завершена реконструкция моста через реку Мачара в селе Мерхеул

СУХУМ, 5 авг – Sputnik. Завершено строительство моста через реку Мачара в селе Мерхеул Гулрыпшского района.

Глава правительства республики Валерий Бганба проверил результаты строительных работ, сообщает пресс-служба Кабинета Министров Абхазии.

"Глава района Аслан Барателия совместно с представителями компании, выполняющей строительные работы, рассказали премьер-министру о том, что мост протяженностью 140 метров через реку Мачара из-за ливней утратил свою несущую способность, согласно плану работ, он подвергся полной реконструкции", - пишет пресс-служба правительства.

Из-за размыва дна речного русла произошел подмыв опор и была полностью нарушена несущая способность моста, о чем Бганба рассказала главный инженер строительной компании "Лига–1" Марина Самойлова.

© Foto/ km-ra Глава Правительства ознакомился с результатом строительства моста через реку Мачара в с. Мерхеул

Барателия также доложил, что мостовое полотно теперь с антикоррозионной защитой, что значительно увеличит длительность его эксплуатации.

"На участке были проведены дополнительные инженерно-технические мероприятия по расчистке и спрямлению русла реки, что позволило увеличить пропускную способность за счет увеличения уклона дна реки, сооружены искусственные дамбы – возвышения по краям русла из песчано-гравийной смеси высотой до пяти метров", - добавил глава района.

Пресс-служба Кабмина проинформировала, что премьер-министр страны также ознакомился с ходом противопаводковых мероприятий в районе Каштака, где из-за ливней резервуары дождевых стоков не справлялись с нагрузкой. Строители модернизировали водостоки, расширили котлованы, углубили траншеи, восстановили ливневые стоки с большой пропускной способностью вдоль Абжуйского шоссе, обустроили десять переходов над дождевыми канавами во избежание подмыва почвы.

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