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Абхазия и Россия усилят меры в борьбе с вредителями

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (129)
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Заседание Кабинета Министров Республики Абхазия состоялось во вторник 6 августа.

СУХУМ, 6 авг — Sputnik, Бадри Есиава. Кабмин Абхазии во вторник подписал соглашение между правительствами Абхазии и России о сотрудничестве в области карантина растений.

Стороны намерены укрепить сотрудничество в вопросах ввоза и распространения карантинных вредителей. Правительства Абхазии и России обязуются снизить потери от вредителей, а также устранить препятствия в торговле продукцией, подлежащей фитосанитарному контролю.

По словам начальника Государственной карантинной службы Абхазии Аркадия Джинджия, стороны усилят работу в области обмена информации, контроля и проверки продукции.

В планах отправить на учебу в Россию студентов из Абхазии по нужным для этой работы направлениям. 

Джинджия добавил, что эти меры облегчат прохождение товаров из Абхазии в Россию через государственную границу.

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Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (129)
Теги:
вредители, Россия, Правительство Абхазии


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