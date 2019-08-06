Абхазия и Россия усилят меры в борьбе с вредителями

СУХУМ, 6 авг — Sputnik, Бадри Есиава. Кабмин Абхазии во вторник подписал соглашение между правительствами Абхазии и России о сотрудничестве в области карантина растений.
Стороны намерены укрепить сотрудничество в вопросах ввоза и распространения карантинных вредителей. Правительства Абхазии и России обязуются снизить потери от вредителей, а также устранить препятствия в торговле продукцией, подлежащей фитосанитарному контролю.
По словам начальника Государственной карантинной службы Абхазии Аркадия Джинджия, стороны усилят работу в области обмена информации, контроля и проверки продукции.
В планах отправить на учебу в Россию студентов из Абхазии по нужным для этой работы направлениям.
Джинджия добавил, что эти меры облегчат прохождение товаров из Абхазии в Россию через государственную границу.
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