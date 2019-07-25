Война за урожай: как в Абхазии борются с сельхозвредителями

О том, как в Абхазии проходят работы по борьбе с сельскохозяйственными вредителями, на кого рассчитывают экологи и агрономы и почему химия работает не всегда, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Мраморный клоп, пальмовый долгоносик, самшитовая огневка, американская белая бабочка, кукурузная совка – вот лишь небольшой список недавних "сельхозгостей" Абхазии, с которыми упорно борются фермеры и Министерство сельского хозяйства республики.

Убить клопа

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. Вредитель быстро освоился в республике. Насекомое питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам.

Пик распространения клопа был отмечен в Абхазии последние два года. От вредителя пострадали сотни гектаров цитрусовых, ореховых и иных плантаций. По словам Владимира Герия, главы службы по защите растений при Минсельхозе, борьба с мраморным клопом в 2019 году началась ранней весной, когда насекомые находились в спячке. Так, в восточной Абхазии было собрано более трех тонн насекомых. После ручного сбора вредителя специалисты Минсельхоза начали химическую обработку растений.

На одних и тех же участках проходило по два-три опрыскивания, что повлияло на численность вредителя. Есть и другие факторы, помешавшие его распространению, добавил Герия.

"Очевидно, что есть причины, которые не дают распространяться клопу как раньше, это стрессы в виде перепадов температуры в природе. Насекомые, которые готовы были полететь после первого цикла развития, не смогли этого сделать из-за засушливых, жарких погодных условий, а также из-за применения химических средств", - рассказал он.

Несмотря на то, что борьба с клопом практически не проводилась в селах Гудаутского района, численность вредителя и здесь заметно сократилась. По мнению специалиста, это объясняется тем, что клоп сам выбирает место обитания, и существуют природные факторы, которые мешают его распространению.

"В прошлом и позапрошлом году люди остались без урожая. Для крестьян, у которых это основной заработок, это был коллапс. Минсельхоз направил силы, чтобы в этом году избежать такой ситуации, и нужно отдать должное владельцам участков, они оказали содействие. Есть перспектива, что в этом году урожай орехов будет лучше, чем в предыдущие годы", - отметил Герия.

Вредитель кукурузы

Кукурузная совка не так известна, как мраморный клоп, но не менее опасна. Впервые она была обнаружена в Центральной и Западной Африке в 2016 году, откуда быстро распространилась по всему миру. В том числе добралась и до кукурузных насаждений Абхазии.

"В основном поражены большие площади в восточной части Абхазии. Минсельхоз проводит обработку плантаций с помощью специальных препаратов. Обработки локальные, они проводятся по факту выявления вредителя. У нас есть опыт борьбы, потому что вспышка происходит в Абхазии периодически. Препараты есть, но обработка возможна не везде, зависит от возраста растения. Она проводится там, где вредитель обнаружен на молодых початках", - объяснил он.

Гость из Америки

Другой вредитель - американская бабочка появилась на Черноморском побережье Абхазии в 1960-х годах. Гусеница бабочки выедает мякоть листьев у более 300 видов растений, при этом выделяет липкую паутину, которая защищает их от птиц.

Бороться с бабочкой можно механическим способом – сжигать листья, на которых обнаружены ее следы, а если масштабы ее распространения велики, то надо подключать химию.

По словам Герия, в первой половине августа Министерство сельского хозяйства планирует вновь приступить к обработке мест, где бабочка особенно прижилась. Это - Сухум, Гагра, Гудаутский и Гулрыпшский районы.

"Есть препараты, которые уничтожают вредителя на достаточно долгое время, и мы на данном этапе их используем. Хотя химией все не зальешь, и нужно быть внимательными. При первых симптомах ее распространения нужно удалить веточки, на которых образуются гнезда. Одна пораженная гнездом ветка – это гектар в будущем. Химикаты – это последняя мера", - отметил специалист.

Борьба с "огнем"

Самшитовая огневка попала в Абхазию в 2012 году из Сочи, где появилась вместе с посадочным материалом, который приобрели для озеленения города во время подготовки к Олимпийским играм. За несколько лет вредитель практически полностью уничтожил естественные насаждения самшита в Абхазии. Самшит выжил только в Бзыбском ущелье.

Не так давно специалисты заговорили о снижении численности огневки. В 2018 году самшит был обработан всего четыре раза, в то время как несколькими годами ранее это делалось около семи раз.

"Активность самшитовой огневки пошла на спад. В этом году мы провели одно полноценное опрыскивание. Массовое распространение огневки не наблюдается, но есть единичные случаи поражения. На днях будет проведена сплошная обработка в ущелье", - рассказал Герия.

Угроза пальмам

"Топ" популярных вредителей Абхазии замыкает пальмовый долгоносик, который прилетел в республику в 2016 году. Из-за нашествия пальмового долгоносика в 2018 году в Сухуме вырубили 21 пальму, в Гагре - 20. Борьба с вредителем в Абхазии началась в конце октября 2018 года.

Ранее в интервью радио Sputnik председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава рассказал, что с июня в Абхазии приступили ко второму этапу лечения пальм.

"В целом ситуация под контролем, обработка продолжается по принятой методике, поливаем от пяти до десяти литров в пальму с макушки - точки роста. Эффект от лечения ярко выраженный, мы даже и не ожидали, что такой эффект может быть. С прошлого года пока не зафиксирован ни один случай расширения ареала долгоносиков, не поражена новая пальма. Все остановилось на пальмах, пораженных в прошлом и позапрошлом году", - отметил он.

На сегодняшний день все пальмы уже обработаны инсектицидами.

"Все пальмы обработаны, даже если не выявлен факт их поражения. Потому что обнаружить вредителя, значит признать, что пальма уже погибла. Пока что мы будем продолжать обработку инсектицидом. Препарата достаточно и на будущий год", - сообщил глава службы по защите растений Владимир Герия.

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Он считает, что для более эффективной борьбы с вредителями сельхозкультур и цитрусовых Абхазии не хватает не препаратов, а специалистов. Для комплексного решения вопроса в каждом районе должны работать энтомологи, чтобы экологи могли своевременно прогнозировать риски и распространения вредителей, подчеркнул он.

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